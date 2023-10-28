"الإرهاب صنع بإسرائيل".. مصطفى الفقي: الفلسطينيون هم شعب الله المختار

قال المفكر السياسي مصطفى الفقي، إن قرارات الأمم المتحدة اليوم تعكس حالة قلق عام من السياسة الإسرائيلية التي تخترق كافة القوانين الدولية، لذا طالب عدد كبير من الدول المشاركة في جلسة الأمم المتحدة بنيويورك اليوم إسرائيل بالتوقف الفوري عن جرائمها في المنطقة.

حل الدولتين

وأكد المفكر السياسي مصطفى الفقي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أنه على إسرائيل أن تستمع إلى ما تم قوله اليوم في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف في حديثه، أنه على إسرائيل أن توافق على قرار حل الدولتين لأنها لن تستطيع أن تعيش مع شعب شهد كل هذه الجرائم والدماء، لذا حل الدولتين القرار الأمثل لهم قبل فلسطين.

صناعة الإرهاب

وتابع: "شعب فلسطين هو شعب الله المختار، وما تفعله إسرائيل لن يؤثر على القوة والعزيمة الفلسطينية، نحن لن ننسى ما تفعله إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، ونقول علانية أن الإرهاب هو صناعة يهودية صهيونية إسرائيلية".