سفير فلسطين بالعراق: ما يحدث فى غزة إبادة جماعية.. والمجتمع الدولى يقف متفرجًا

قال السفير أحمد الرويضي، سفير فلسطين بالعراق، إن هناك حديثا عن بدء الاجتياح البري بغزة وقطع للاتصالات والإنترنت بداخل القطاع.

ولفت إلى أن المجتمع الدولي الذي تحدث طويلًا عن قيم الديمقراطية والقانون الدولي وحقوق الإنسان وأشبعنا طويلًا عن العهد الدولي وإعلان حقوق الإنسان، يقف الآن متفرجًا في هذه المجزرة التي تستهدف أطفال غزة، معقبًا: "أكثر من 900 طفل استشهد حتى اللحظة، 1200 طفل مفقودين تحت أنقاض غزة".

تطهير عرقي عنصري وإبادة جماعية

وأضاف الرويضي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامي مصطفى بكري، أن ما يجرى الآن في قطاع غزة هو إبادة لكل الشعب الفلسطيني، حيث يتم قصف أكثر من 2 مليون مواطن، لافتًا إلى أن هناك برنامج لتطهير عرقي عنصري يمارسه الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، وإبادة جماعية ومجزرة لم تحدث من قبل في غزة.

وأكد سفير فلسطين بالعراق أن التحركات السياسية الدولية لم تنجح لوقف هذا القصف، وأن الدول الغربية جميعا تقف بجانب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.