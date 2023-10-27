إطلاق 4 صواريخ "كورنيت" تجاه آليات الاحتلال الإسرائيلى شمال غزة

أطلقت المقاومة الفلسطينية 4 صواريخ كورنيت تجاه آليات الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة، في الوقت الذي يستمر القصف العنيف برا وجوا وبحرا.

في السياق، قال جون كيربي المتحدث باسم البيت الأبيض، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة تدعم وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة لإدخال المساعدات الإنسانية والوقود والكهرباء إلى المدنيين هناك.

وذكر كيربي أيضا أنه إذا كان إخراج الرهائن من غزة يتطلب وقفا مؤقتا في أماكن معينة، فإن الولايات المتحدة تدعم ذلك.