تل أبيب: الصواريخ والطائرات المُسيرة التى سقطت فى مصر أطلقها الحوثيون على إسرائيل

قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن جماعة الحوثي أطلقت صواريخ وطائرات مسيرة تجاه إسرائيل، اليوم الجمعة، والتي سقطت المقذوفات الخاصة بها على مصر.

وأوضحت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن الصواريخ والطائرات المسيرة التي ضربت مصر، اليوم، أطلقها الحوثيون على إسرائيل.

وكان العقيد غريب عبدالحافظ، المتحدث العسكري المصري أعلن، صباح اليوم، عن سقوط إحدى الطائرات الموجهة بدون طيار مجهولة الهوية بجوار أحد المبانى بجانب مستشفى طابا.

وأضاف أن الحادث أسفر عن إصابات طفيفة لعدد 6 أفراد وتم خروجهم من المستشفى بعد تلقى الإسعافات اللازمة، مشيرًا إلى أن الحادث قيد التحقيق بواسطة لجنة مختصة من الجهات المعنية.