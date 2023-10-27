السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حزب الإصلاح والنهضة: ما يحدث مغامرة للكيان الإسرائيلي لفرض إرادة على المجتمع الدولي

هشام عبد العزيز
هشام عبد العزيز

أكد هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن ما يحدث فى قطاع غزة جريمة حرب ضد الإنسانية وخلافًا لكل المواثيق والأعراف الدولية.

قال عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، اليوم الجمعة، إن إسرائيل تعتقد أنه مع الدعم الأمريكي والأوروبي غير المحدود وغير المشروط تستطيع أن تركع الفلسطينيين، أو تعطي إشارة بأنها قادرة وعلى الحقيقة غير ذلك، فهي تقتل الأطفال الأبرياء، لافتًا أنها تستهدف المستشفيات في مشهد عبثي تاريخي يليق بالغرب في ظل معايير مزدوجة لا تتحمله المسئولية.

وأكد أن ما يحدث مغامرة للكيان الإسرائيلى لمحاولة فرض إرادة على المجتمع الدولي والمنطقة العربية والإسلامية، مشيرًا إلى أن ما تقوم به إسرائيل جريمة إنسانية مكتملة الأركان على مرأى ومسمع العالم كله وسيكون لها تبعات كبرى على الضمير الإنساني.

 

 

 

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