حزب إرادة جيل: الرئيس يدافع عن القضية الفلسطينية ويحاول وقف إطلاق النار

أكد النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يدافع بقوة عن القضية الفلسطينية ويحاول التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز" اليوم الجمعة، مصر ترفض كل محاولات تهجير الشعب الفلسطيني الذي تسعى إليه إسرائيل منذ بدء العدوان على غزة في السابع من أكتوبر، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي أوضح في أكثر من محفل الرفض القاطع لمحاولة تهجير الفلسطينيين من أرضهم.

ولفت رئيس حزب إرادة جيل، إلى أن الشعب الفلسطيني نفسه يرفض كل مخططات التهجير أو الخروج من أرضه، وهذا ما أكد عليه الرئيس السيسي في كلمته خلال قمة القاهرة للسلام، لافتًا إلى أن مصر تحمل القضية الفلسطينية على عاتقها منذ اندلاع الأزمة.