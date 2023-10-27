"غزة_تُباد".. الاحتلال يجتاح القطاع ونشطاء: "جريمة فى حق 1.5 مليون مدنى"

بدأت قوات الاحتلال قبل قليل، اجتياحًا بريًا لقطاع غزة بعد أكثر من 20 يومًا من التمهيد له بقصف مركز على شمال وشرق القطاع، لتواصل استهدافها لأكثر من 1.5 مليون مدني فلسطيني على مرأى ومسمع من العالم.

الإعلان عن بدء قوات الاحتلال اجتياحها البري أثار غضبًا واسع النطاق حول العالم، وتصدرت أخباره عمليات البحث عبر مواقع التواصل ومحركات البحث، خاصة مع قطع الاتصالات عن القطاع المحاصر.

وتداول رواد مواقع التواصل في مصر عدة "هاشتاجات" تفاعل عليها الملايين تنديدًا بجريمة الحرب التي ترتكبها إسرائيل، من بينها هاشتاج "غزة_تُباد" الذي سجل الأعلى تداولًا في مصر عبر تطبيق "إكس".

وباستخدام أداة تحليل البيانات social searcher تبين تداول هاشتاج #غزة_تباد، 107 مرات في الدقيقة الواحدة فور الإعلان عن القصف البري.

وأعلنت القوات الإسرائيلية عن نيتها الاقتحام البري لغزة ودكها بالدبابات، وهو الأمر الذي حذرت مصر من تبعاته عدة مرات لخطورته في تصعيد الأحداث.

كذلك حذر العديد من الخبراء من إقدام إسرائيل على هذه الخطوة، وذلك لصعوبة الاقتحام البري لكونه سيؤدي إلى حمام من الدم، وتدخل العديد من الأطراف في الحرب، كما سيؤدي إلى المزيد من الرهائن الإسرائيليين.

وأفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل لها، أن شركات الاتصالات الفلسطينية تعلن عن أن القصف الإسرائيلي دمر جميع المسارات الدولية المتبقية التي تصل غزة بالعالم الخارجى.

كما قالت شركة الاتصالات الفلسطينية "جوال" فى بيان لها: نأسف للإعلان عن انقطاع كامل وكافة خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة في ظل العدوان المتواصل. فقد تسبب القصف الشديد في الساعة الأخيرة إلى تدمير جميع المسارات الدولية المتبقية التي تصل غزة بالعالم الخارجي، بالإضافة للمسارات المدمرة سابقًا خلال العدوان، مما أدى إلى انقطاع لكامل خدمات.

وأعلنت وسائل إعلام فلسطينية، عن أن سلطات الاحتلال قطعت بشكل كامل الإنترنت والكهرباء عن قطاع غزة، وذلك فى الوقت التى تتحدث فيه تقارير إعلامية عن بدء هجوم بري من قِبل قوات الاحتلال على القطاع، بالإضافة إلى قصف عنيف على عموم القطاع.