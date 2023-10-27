الجمعة 27 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

أعنف غارات منذ بدء التصعيد.. بايدن يطلع على تطورات الأوضاع بإسرائيل وغزة

جو بايدن
جو بايدن

أعلن البيت الأبيض، منذ قليل، عن أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يتلقى تحديثات حول تطورات الأوضاع في إسرائيل وقطاع غزة المحاصر.

وقال البيت الأبيض إن فريق الأمن القومي الأمريكي أطلع بايدن على آخر التطورات في إسرائيل وغزة، في ظل الغارات العنيفة التي يشنها الجيش الإسرائيلي ضد القطاع المحاصر برًا وبحرًا وجوًا.

ويشن الجيش الإسرائيلي، في هذه الأثناء، قصفًا هو الأعنف منذ اندلاع التصعيد مع الحركات الفلسطينية في قطاع غزة المحاصر، منذ 20 يومًا.

وانقطعت شبكات الاتصال والإنترنت، وكذلك الكهرباء، في كل أنحاء غزة جراء القصف الإسرائيلي المستمر منذ نحو ساعة متواصلة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، منذ قليل، عن أنه يشن غارات غير مسبوقة ضد كل مناطق غزة.

وتأتي الغارات الإسرائيلية الوحشية في ظل وجود تقارير في إسرائيل تتحدث عن التمهيد لعملية اجتياح بري لغزة.

غزة إسرائيل بايدن الرئيس الامريكي البيت الأبيض الامن القومي الامريكي اجتياح بري

الأكثر قراءة

"حماس" تتصدى لعدوان إسرائيل البرى.. و"الجهاد" تعلن تدمير 6 دبابات وخسائر بشرية

القوات المسلحة تعلن نتائج التحقيق فى حادثى طابا ونويبع

شيخ الأزهر: الاحتلال يمارس "الإرهاب الصهيونى" فى غزة.. والتاريخ لن يرحم المتخاذلين

المذبحة المنتظرة.. ماذا سيحدث بعد الاجتياح البرى لقطاع غزة؟

عاجل.. سقوط صاروخ فى طابا وإصابة 5 أشخاص جراء أحداث غزة

مشاهد مرعبة.. قصف إسرائيلي غاشم على غزة (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

تضييع للوقت.. والأرواح

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «2-2»

وائل لطفي

اسلمى يا مصر

سارة شريف

رحلة الانتقام

خالد حريب

ملطمة طابا

د.كريمة الحفناوى

مغامرة مراد منير على مسرح السامر

لواء. محسن الفحام

القائد والقضية

جلال حمام

حماس وإسرائيل.. عَودٌ على بدء

صور

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

محطة تل أبيب

المزيد

دعوة حقيرة.. أول تعليق إسرائيلي على تبني الأمم المتحدة لقرار عربي حول غزة

تل أبيب: الصواريخ والطائرات المُسيرة التى سقطت فى مصر أطلقها الحوثيون على إسرائيل

توغل دبابات الجيش الإسرائيلى شمال غزة