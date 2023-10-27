أعنف غارات منذ بدء التصعيد.. بايدن يطلع على تطورات الأوضاع بإسرائيل وغزة

أعلن البيت الأبيض، منذ قليل، عن أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يتلقى تحديثات حول تطورات الأوضاع في إسرائيل وقطاع غزة المحاصر.

وقال البيت الأبيض إن فريق الأمن القومي الأمريكي أطلع بايدن على آخر التطورات في إسرائيل وغزة، في ظل الغارات العنيفة التي يشنها الجيش الإسرائيلي ضد القطاع المحاصر برًا وبحرًا وجوًا.

ويشن الجيش الإسرائيلي، في هذه الأثناء، قصفًا هو الأعنف منذ اندلاع التصعيد مع الحركات الفلسطينية في قطاع غزة المحاصر، منذ 20 يومًا.

وانقطعت شبكات الاتصال والإنترنت، وكذلك الكهرباء، في كل أنحاء غزة جراء القصف الإسرائيلي المستمر منذ نحو ساعة متواصلة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، منذ قليل، عن أنه يشن غارات غير مسبوقة ضد كل مناطق غزة.

وتأتي الغارات الإسرائيلية الوحشية في ظل وجود تقارير في إسرائيل تتحدث عن التمهيد لعملية اجتياح بري لغزة.