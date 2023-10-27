"دعاة الأوقاف" يعلنون تفوضيهم للرئيس السيسي دعمًا لاستقرار الوطن (فيديو)

إنجازات حقيقية حققتها الدولة المصرية على مدار سنوات من ولاية الرئيس عبدالفتاح السيسي في أعقاب ثورة 30 يونيو، نجح خلالها الرئيس السيسي في قيادة البلاد للخلاص من الإرهاب في سيناء، بالتزامن مع معركة البناء التي بدأها في جميع المجالات.

وفي هذا الإطار، قال الشيخ رأفت عبدالنبي شعبان مفتش أول دعوة بوزارة الأوقاف:«نحن نعلن تفويضنا الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسي لاستقرار البلاد والنهوض بالتنمية وبناء الوطن لأننا نعيش في منطقة بها صراعات كثيرة ولا يوجد أصلح من الرئيس للحفاظ علي الأمن والأمان».

وأضاف لابد من ضمان الاستقرار للأجيال القادمة وهذا لن يحدث إلا وفقًا لرؤية قيادة حكيمة بحجم الرئيس عبدالفتاح السيسي.

"الدستور يرصد في السطور التالية بعض إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي:

مبادرة حياة كريمة

تلك المبادرة الوطنية التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، 2 يناير من العام الميلادي وهي مبادرة متعددة في أركانِها ومتكاملة في ملامِحِها. تنبُع هذه المبادرة من مسؤولية حضارية وبُعد إنساني قبل أي شيء آخر، فهي أبعدُ من كونها مبادرة تهدفُ إلى تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن المصري، لأنها تهدف أيضا إلى التدخل الآني والعاجل لتكريم الإنسان المصري وحفظ كرامته وحقه في العيش الكريم، ذلك المواطن الذي تحمل فاتورة الإصلاح الاقتصادي والذي كان خير مساند للدولة المصرية.

العاصمة الإدارية الجديدة

مدينة العلمين الجديدة

محطة الضبعة النووية

حقل ظهر

مشروعات الإسكان الإجتماعى

مشروعات الإسكان المتوسط بكافة المحافظات

مشروعات إنشاء مستشفيات جديدة

وتطوير المستشفيات القائمة

قناة السويس الجديدة

إطلاق التأمين الصحي الشامل

مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

مبادرة 100 مليون صحة

إطلاق برنامج تكافل وكرامة

إنشاء مستشفى علاج أورام جامعة طنطا