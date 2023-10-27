الجمعة 27 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"دعاة الأوقاف" يعلنون تفوضيهم للرئيس السيسي دعمًا لاستقرار الوطن (فيديو)

دعاة وزارة الأوقاف
دعاة وزارة الأوقاف

إنجازات حقيقية حققتها الدولة المصرية على مدار سنوات من ولاية الرئيس عبدالفتاح السيسي في أعقاب ثورة 30 يونيو، نجح خلالها الرئيس السيسي في قيادة البلاد للخلاص من الإرهاب في سيناء، بالتزامن مع معركة البناء التي بدأها في جميع المجالات.

وفي هذا الإطار، قال الشيخ رأفت عبدالنبي شعبان مفتش أول دعوة بوزارة الأوقاف:«نحن نعلن تفويضنا الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسي لاستقرار البلاد والنهوض بالتنمية وبناء الوطن لأننا نعيش في منطقة بها صراعات كثيرة ولا يوجد أصلح من الرئيس للحفاظ علي الأمن والأمان».

وأضاف لابد من ضمان الاستقرار للأجيال القادمة وهذا لن يحدث إلا وفقًا لرؤية قيادة حكيمة بحجم الرئيس عبدالفتاح السيسي.

"الدستور يرصد في السطور التالية بعض إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي:

مبادرة حياة كريمة

تلك المبادرة الوطنية التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، 2 يناير من العام الميلادي وهي مبادرة متعددة في أركانِها ومتكاملة في ملامِحِها. تنبُع هذه المبادرة من مسؤولية حضارية وبُعد إنساني قبل أي شيء آخر، فهي أبعدُ من كونها مبادرة تهدفُ إلى تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن المصري، لأنها تهدف أيضا إلى التدخل الآني والعاجل لتكريم الإنسان المصري وحفظ كرامته وحقه في العيش الكريم، ذلك المواطن الذي تحمل فاتورة الإصلاح الاقتصادي والذي كان خير مساند للدولة المصرية.

العاصمة الإدارية الجديدة
مدينة العلمين الجديدة
محطة الضبعة النووية
حقل ظهر
مشروعات الإسكان الإجتماعى
مشروعات الإسكان المتوسط بكافة المحافظات
مشروعات إنشاء مستشفيات جديدة
وتطوير المستشفيات القائمة
قناة السويس الجديدة
إطلاق التأمين الصحي الشامل
مبادرة إنهاء قوائم الانتظار
مبادرة 100 مليون صحة 
إطلاق برنامج تكافل وكرامة
إنشاء مستشفى علاج أورام جامعة طنطا

السيسي عبدالفتاح السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس عبدالفتاح عبدالفتاح

مواد متعلقة

مواطن: القيادة السياسية تدير الأزمة باعتدال وحكمة.. ولا تهاون في الأرض

الأكثر قراءة

القوات المسلحة تعلن نتائج التحقيق فى حادثى طابا ونويبع

شيخ الأزهر: الاحتلال يمارس "الإرهاب الصهيونى" فى غزة.. والتاريخ لن يرحم المتخاذلين

المذبحة المنتظرة.. ماذا سيحدث بعد الاجتياح البرى لقطاع غزة؟

"حماس" تتصدى لعدوان إسرائيل البرى.. و"الجهاد" تعلن تدمير 6 دبابات وخسائر بشرية

أغلبية عربية ورفض أمريكى.. "الأمم المتحدة" توافق على وقف العدوان على فلسطين

مشاهد مرعبة.. قصف إسرائيلي غاشم على غزة (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

تضييع للوقت.. والأرواح

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «2-2»

وائل لطفي

اسلمى يا مصر

سارة شريف

رحلة الانتقام

خالد حريب

ملطمة طابا

د.كريمة الحفناوى

مغامرة مراد منير على مسرح السامر

لواء. محسن الفحام

القائد والقضية

جلال حمام

حماس وإسرائيل.. عَودٌ على بدء

صور

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

محطة تل أبيب

المزيد

تل أبيب: الصواريخ والطائرات المُسيرة التى سقطت فى مصر أطلقها الحوثيون على إسرائيل

توغل دبابات الجيش الإسرائيلى شمال غزة

المذبحة المنتظرة.. ماذا سيحدث بعد الاجتياح البرى لقطاع غزة؟