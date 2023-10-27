الجمعة 27 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أوفا يقود هجوم إنبي أمام الزمالك في دوري نايل

إنبي
إنبي

أعلن تامر مصطفى، المدير الفني لفريق إنبي، التشكيل الذي يواجه الزمالك مساء اليوم في المباراة التي ستجمع الفريقين اليوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري نايل موسم 2023-2024.

ويلتقي إنبي مع الزمالك في المباراة التي ستقام في تمام السابعة مساء اليوم على ستاد المقاولون العرب.

ويسعى إنبي لتحقيق الفوز والارتقاء بجدول ترتيب الدوري، حيث يحتل المركز الحادي عشر برصيد 4 نقاط جمعها من الفوز في مباراة والتعادل في أخرى وخسارة مباراتين.

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أوفا يقود هجوم إنبي أمام الزمالك بدوري نايل

يدخل فريق إنبي مباراة اليوم، دون أي تغييرات عن تشكيله الذي خاض مباراة البنك الأهلي الماضية في الجولة الرابعة.

وجاء تشكيل الفريق البترولي على النحو الآتي:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي

خط الدفاع: أحمد خليل "كالوشا" – محمد حامد – أحمد صبيحة

خط الوسط: مصطفى دويدار – زياد كمال – محمد ناصر – محمد حمدي

خط الهجوم: عبد الرحمن عماد –أحمد أمين "أوفا" - رفيق كابو

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تشكيل الزمالك لمواجهة إنبي بدوري نايل

شهد تشكيل الزمالك الرسمي، عودة محمد عواد مجددًا لحماية عرين مرمى الفارس الأبيض، عقب غيابه عن مواجهة سموحة الماضية.

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوني ومحمود علاء، ومحمد عبدالغني وأحمد فتوح.

خط الوسط: عمر جابر ونبيل عماد "دونجا"، ويوسف أوباما وشيكابالا.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو ومصطفى شلبي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من"

محمد صبحي وحسام عبدالمجيد، ومصطفى الزناري وحاتم سكر، ومحمد أشرف "روقا" وسيد عبدالله "نيمار"، وإبراهيما نداي وسيف الدين الجزيري، وناصر منسي. 

انبى الزمالك أحمد أمين أوفا مباراة الزمالك وإنبي دوري نايل 2023 2024

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