شيكابالا يقود هجوم الزمالك أمام إنبى بدورى نايل

أعلن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لنادي الزمالك، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة إنبي، في مسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

موعد مباراة الزمالك وإنبي بدوري نايل (موسم 2023/2024)

ويواجه الزمالك نظيره إنبي، في تمام السابعة مساء اليوم الجمعة، على استاد الجبل الأخضر، في ثاني لقاءات الجولة الخامسة من مسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

تشكيل الزمالك لمواجهة إنبي بدوري نايل

وشهد تشكيل الزمالك الرسمي، عودة محمد عواد مجددًا لحماية عرين مرمى الفارس الأبيض، عقب غيابه عن مواجهة سموحة الماضية.

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوني ومحمود علاء، ومحمد عبدالغني وأحمد فتوح.

خط الوسط: عمر جابر ونبيل عماد "دونجا"، ويوسف أوباما وشيكابالا.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو ومصطفى شلبي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من"

محمد صبحي وحسام عبدالمجيد، ومصطفى الزناري وحاتم سكر، ومحمد أشرف "روقا" وسيد عبدالله "نيمار"، وإبراهيما نداي وسيف الدين الجزيري، وناصر منسي.

تشكيل الزمالك لمواجهة إنبي بدوري نايل

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وإنبي بدوري نايل (موسم 2023/2024)

تنقل مباراة الزمالك وإنبي، في تمام السابعة مساء اليوم الجمعة، على استاد الجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري نايل (موسم 2023/2024)، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت المختلفة.

ويسبق المباراة، تقديم استديو تحليلي، عبر شبكة قناة أون تايم سبورت وتحديدًا 1، يقدمه الإعلامي سيف زاهر، ويضم المحللين حازم إمام قائد الزمالك الأسبق، ومحمد فضل مهاجم الأهلي الأسبق، بينما يتولى مسئولية التعليق على المباراة حاتم بطيشة، والمراسلان عمرو نبيل ومحمد طه.

طاقم حكام مباراة الزمالك وإنبي بدوري نايل (موسم 2023/2024)

يقود مباراة الزمالك وإنبي، تحكيميًا طاقم مكون من محمد عادل حكمًا للساحة، ويعاونه يوسف البساطي "حكم مساعد أول"، ومحمد فاروق "حكم مساعد ثان"، ومعهم محمد التابعي غزي حكمًا رابعًا، ووائل فرحان حكم فيديو وسمير جمال مساعد حكم فيديو.

موقف الزمالك بجدول ترتيب دوري نايل (موسم 2023/2024)

ويحتل الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب دوري نايل، برصيد 8 نقاط من الفوز على البنك الأهلي 2-1، وسموحة 5-1، والتعادل مع بيراميدز 2-2، ومع المقاولون العرب 1-1.