أسعار تذاكر حفل ثنائي العود دينا عبدالحميد وغسان اليوسف بالأوبرا

طرح موقع تذكرتي تذاكر حفل ثنائي العود دينا عبد الحميد وزوجها السوري غسان اليوسف، المقرر إقامته يوم الخميس المقبل الموافق 2 نوفمبر وذلك على خشبة المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

أسعار تذاكر حفل ثنائي العود دينا عبد الحميد وزوجها السوري غسان اليوسف

وطرحت دار الأوبرا التذاكر للجمهور على فئة واحد بمبلغ 250 جنيهًا مصريًا ومن المقرر أن ينطلق الحفل في تمام الساعة الثامنة مساء ووضع عدد من الشروط لحضور الحفل وجاءت كالتالي:

دار الأوبرا المصرية غير مسؤولة عن التذاكر التي يتم شراؤها عن طريق اي مصادر اخرى غير ذلك.

غير مسموح بالجلوس إلا في المقعد الذي تم حجزه واستلام تذكرته.

ممنوع دخول الاطفال الاقل من 7 سنوات.

ممنوع التصوير أثناء الحفل.

ويهدف الحفل إلى تقديم الفنون الراقية التي تمتع الجمهور وتثري الحياة الثقافية والفنية، ويتضمن برنامج باقة متنوعة من أجمل مؤلفات ثنائي العود الخاصة، منها رحلة سلام، سماعي ميرامار وهي محاكاة لرواية الأديب العالمي نجيب محفوظ، البلياتشو، سماعي نهواندا، سماعي زعفران.

كما يعزف ثنائي العود، بانوراما لأعمال نجوم زمن الفن الجميل منها "يا مسافر وحدك" لمحمد عبدالوهاب، "حب إيه، كلموني تاني عنك" لأم كلثوم، بالإضافة إلى مقطوعات موسيقية لروائع السيدة فيروز والسلام الوطني بتقنية "إصبع ووتر" وهي طريقة العزف بأصابع شخص على رقبة العود والشخص الآخر يقوم بضرب الأوتار بالريشة على نفس العود.

يذكر أن الفنان السوري غسان اليوسف وزوجته المصرية دينا عبد الحميد يعدان أول ثنائي عربي يعزف على آلة عود واحدة، وقد درسا الموسيقى منذ صغرهما وتخرجا فى بيت العود العربى كما شاركا فى العديد من المهرجانات الدولية المتخصصة منها مهرجان العود بتطوان (المغرب)، ومهرجان العود الدولي الذي أقيم تحت رعاية دار الأوبرا المصرية، ومهرجان الموسيقي العربية كما شارك الثنائي في حفل تدشين الكشف الفرعوني للملك بسماتيك في المتحف المصري، كما أقاما العديد من الحفلات الناجحة بمختلف الأماكن الثقافية بمصر.

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