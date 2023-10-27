المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية: تحيز المجتمع الدولى يُنذر بغياب العقاب الإسرائيلى

قال صلاح وهبة، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن إسرائيل تنتهك بشكل واضح القانون الدولي، حيث تقوم بقصف المباني السكنية المدنية، وهذا الأمر مخالف للقانون الدولي وكذلك مخالف للمعايير الإنسانية.

الجرائم الإسرائيلية

وأكد صلاح وهبة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" مع الإعلامية دينا عصمت، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن عدد الشهداء في غزة في تزايد مستمر بسبب استمرار الجرائم الإسرائيلية في ظل صمود دولي واضح، لذا ما يحدث في فلسطين الآن من مجازر غير مسبوق منذ بداية الاحتلال.

وأضاف في حديثه، أن هناك صعوبة بالغة في إرسال المساعدات الإنسانية من وقود، غذاء، مياه، وأدوية من الجانب المصري للجانب الفلسطيني بسبب التشدد والرفض الإسرائيلي.

العقوبات الدولية

وتابع: "من المفترض أن يتم توقيع عقوبات على الجانب الإسرائيلي بسبب الجرائم التي ارتكبها في حق الشعب الفلسطيني، ولكن في ظل هذا التحيز غير المبرر الأوروبي للجانب الصهيوني، فلن تخضع إسرائيل للمحاسبة على الإطلاق".