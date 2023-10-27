مصادر: تنسيق مصرى قطرى لإطلاق سراح محتجزين من غزة مقابل هدنة

قالت مصادر مطلعة إن إسرائيل وافقت على تهدئة داخل قطاع غزة المحاصر لمدة يوم واحد بشرط وجود إشراف دولي.

وتجرى مفاوضات بوساطة مصرية قطرية حول المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس داخل قطاع غزة المحاصر.

هدنة 5 أيام مقابل نحو 100 محتجز

وأشارت المصادر المطلعة إلى أن إسرائيل عرضت وقف إطلاق النار مقابل إطلاق سراح كل المحتجزين، بينما طلبت حماس تهدئة لمدة 5 أيام مقابل أقل من 100 محتجز لديها وفصائل أخرى.

وكذلك، طلبت حماس الإفراج عن محتجزين فلسطينيين وتهدئة طويلة الأمد.

وشددت المصادر على أن هناك تقدمًا بالمفاوضات حول هدنة إنسانية في غزة لساعات، وربما لأيام.

وتقود مصر جهودًا مكثفة من أجل وقف التصعيد الحالي بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة المحاصر، والمستمرة منذ 20 يومًا.

جهود مصرية مكثفة

وتبذل مصر جهودًا مباشرة مع طرفي التصعيد، بالإضافة إلى اتصالات مكثفة مع الأطراف الإقليمية والدولية المؤثرة في ذلك الملف، من أجل العمل على عدم اتساع رقعة الصراع، والعمل على وقف إطلاق النار.

وتكثف مصر جهودها في استمرار إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر، نظرًا للمعاناة الإنسانية التي يعيشوها في ظل توقف كافة الخدمات، خاصةً الصحية، وانقطاع إمدادات المياه والكهرباء والوقود.

وتسعى مصر إلى استمرار دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الفلسطينيين داخل غزة، وزيادة عدد القوافل إلى هناك، بالتوازي مع التوصل لوقف إنساني وفوري لإطلاق النار في غزة، للتخفيف من المعاناة الإنسانية التي يعيشها أهالي القطاع.

وكذلك، هناك تكثيف للتنسيق المصري القطري المُشترك الذي يعمل على الإفراج عن المحتجزين الموجودين داخل قطاع غزة.