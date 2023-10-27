شباب برشلونة وريال مدريد وجاهزية بيلينجهام.. "أنشيلوتي" يتحدث عن الكلاسيكو

تحدث الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لـ ريال مدريد، عن المباراة التي ستجمع فريقه بـ برشلونة، في كلاسيكو الدوري الإسباني.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة برشلونة، غدًا السبت، في قمة الجولة الحادية عشرة لبطولة الدوري الإسباني.

وقال “أنشيلوتي” خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالكلاسيكو: "مباراة مهمة وخاصة.. سيكون الكلاسيكو الأول هذا الموسم، ولكن سيكون هناك المزيد، في كأس السوبر، مباراة الإياب، الكأس، دوري أبطال أوروبا... هناك الكثير من الفرص للقاء مرة أخرى، ولدي شعور بأن مباراة الغد ستكون فقط الأولى، ووصلنا بخير".

وعما إذا كان جود بيلينجهام جاهزًا للمباراة، قال:"غدًا سيلعب، لأنه بخير، وقد تعافى. لقد قاموا بإزالة الحمل الزائد. ليس من الضروري أن أشرح لك ما هو الكلاسيكو... الجميع يعرفها! هذه مباراة عالمية".

وعن هوية اللاعب الذي يلعب في المركز الظهير الأيسر، قال:" لقد قام كامافينجا بعمل جيد؛ لدى ميندي أفضلية لأنه استراح في براجا. أنا أثق بالجميع. أعلم جيدًا أن كونك أساسيًا لا يقل أهمية عن التعزيز في الشوط الثاني. واللاعبون يعرفون ذلك أيضًا".

وعما إذا كان الغد أكثر من مجرد مباراة، قال:"إنه أمر مهم للغاية، لكن الموسم طويل جدًا والقول بأن هذا هو ما يحدد الدوري... أمر مبالغ فيه. الدورة طويلة جدًا، طويلة جدًا. سيكون دوري تنافسي للغاية: برشلونة وأتلتيكو وجيرونا... هناك العديد من الفرق التي ستقاتل حتى النهاية".

وعن الشيء الأكثر قلقًا له في برشلونة، قال:"إنه فريق رائع بشكل عام، هجومًا ودفاعًا. هذا العام، دخل الشباب ذوو الجودة العالية. نتوقع نفس برشلونة كما هو الحال دائمًا".

واستطرد قائلًا:" الكلاسيكو، مثل الديربي، دائمًا ما يكون متكافئًا. معركة تنافسية للغاية. آمل أن يستمتع الناس به".

وعن قرار فلورنتينو بيريز رئيس النادي بعدم الذهاب لحضور المباراة، قال:"ما أعرفه هو أن القرارات التي يتخذها الرئيس هي لصالح النادي. كل ما يقرره هو لصالح النادي، القرارات التي يتخذها فلورنتينو هي لصالح النادي"

وعن رأيه في جيل مانزانو حكم المباراة، قال:"إنه أحد الحكام الأعلى تقييمًا في أوروبا، وواحد من أفضل الحكام. أنا أعرفه جيدًا. إنه الملف التعريفي الدقيق ليوم غد".

وعن السبب في تصعيد الشباب في برشلونة بسهولة أكبر من مدريد، قال:" من الصعب الإجابة. لقد تعرضوا لإصابات كثيرة وهذا ساهم في تحسين الفرص. لأنه إذا أصيب الكثير منكم أثناء الموسم، فيجب عليك النظر إلى الشباب،. ألفارو رودريحيز وماريو مارتن ونيكو باز وجونزالو قريبون جدًا من اللعب مع الفريق الأول".