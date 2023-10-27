تشافي يتحدث عن مواجهة "الكلاسيكو" أمام ريال مدريد موقف ليفاندوفسكي ودي يونج

أعرب تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، عن أهمية المباراة التي ستجمع فريقه أمام الغريم التقليدي ريال مدريد، مشيرًا إلى أن الانتصارات المتتالية للفريق في الدوري، ستكون دافعًا لتحقيق الفوز في مواجهة «الكلاسيكو».

وسيستضيف برشلونة نظيره ريال مدريد، في مباراة «الكلاسيكو» التي ستجمع الفريقين، على ملعب مونتجويك الأولمبي، ضمن الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الإسباني.

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم: "بالنسبة لنا، إنها تمثل الكثير، إنها المباراة التي يريد الجميع أن يلعبوها، لقد قدمنا ​​أداءً جيدًا، وهذا سيعني رفع الروح المعنوية والثقة وسنتغلب على منافس مباشر. إنها مباراة متفوقة، مباراة مهمة للغاية".

وتابع: "إنها واحدة من أكبر المنافسات بالتأكيد، في الأرجنتين سيخبرونك أن (ريفر- بوكا)، في إشبيلية، (بيتيس-إشبيلية) أنها أكبر مباراة على مستوى الناديين، نعم، إنها كذلك بالتأكيد. الفريق بأكمله سيلعب". هذه هي المباريات التي طالما حلمنا بها كأطفال".

وأضاف: "الحظوظ تكون بنسبة 50/50. لا يوجد فريق مرشح بالفوز على الإطلاق تقريبًا. لا يمكنك التنبؤ بأي شيء. في تجربتي، لا يمكن التنبؤ بالكلاسيكو".

وعن موقف اللاعبين المصابين، قال تشافي: "لقد فاجأني موقف اللاعبين المصابين، اللاعبون الذين استبعدناهم ما زالوا يرغبون في التواجد هناك، لديهم مشاعر أفضل وسنرى كيف سيكون حالهم غدًا، علينا أن ننتظر لرؤية القائمة غدًا لنرى بعد ظهر هذا اليوم كيف شعروا بعد التدريب. "الجميع متحمسون للعب، وأن يكون الجميع متاح لخوض المباراة أمر رائع."

عن موقف روبرت ليفاندوفسكي وفرينكي دي يونج، من المشاركة في مباراة الكلاسيكو: "ليفاندوفسكي.. إنه بخير، وغدًا سأقرر ما إذا كان سيشارك أم الا"

وأضاف: "إذا كانوا جاهزين بنسبة 100% فلن تكون هناك مشكلة بالنسبة لهم لخوض المباراة".

وعن الانتصارات المتتالية لبرشلونة، في الدوري الإسباني، هذا الموسم: "إنه دافع آخر لتحقيق هذا الرقم القياسي، نحن نشعر بحالة جيدة جدًا في مونتجويك".