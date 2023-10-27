تجديد عقود الساعى والعسقلانى .. أبرز قرارات مجلس إدارة الإسماعيلي خلال أكتوبر

اتخذ مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، عدة قرارات على مدار اجتماعاته خلال شهر أكتوبر الجارى.

“الدستور” يرصد في السطور التالية أبرز قرارات مجلس إدارة النادي خلال أكتوبر..

تجديد عقد اللاعب عمر الساعى وعقد اللاعب إياد العسقلانى لمدة 5 مواسم مقبلة تبدأ من موسم 2023 – 2024 وحتى موسم 2027 – 2028.

تحرير عقود لعدد من لاعبي قطاع الناشئين حسن صابر واللاعب عبد الله حسن واللاعب أحمد وجيه، لمدة 5 مواسم تنتهى بنهاية موسم 2027 2028.

كما وافق مجلس إدارة النادى على تعديل عقد اللاعب بشار أشرف لينتهى بموسم 2025 – 2026.

وجاءت كل هذه القرارات الخاصة بعقود اللاعبين بناءً على مذكرة مقدمة من إدارة قطاع الكرة برئاسة الكابتن على أبو جريشة.

الموافقة على اللائحة المالية والتنظيمية للفريق الأول لكرة القدم والتى تم إعدادها بمعرفة إدارة قطاع الكرة والجهاز الفنى للفريق الأول.

إحالة شكوى المدرب حمزة الجمل المدير الفنى السابق لفريق الكرة والتى وردت للنادى من اتحاد الكرة بشأن طلب صرف مستحقاته عن فترة عمله خلال عمل اللجنة المؤقتة بالموسم الماضى وخلال فترة عمله مع مجلس الإدارة السابق بالموسم قبل الماضى والخاصة براتبه الشهرى ومكافآت استمرار الفريق بالدورى إلى أمين صندوق النادى والمدير المالى والمدير التنفيذى، لدراسة ومراجعة بنود العقد الموقع مع المدرب لبيان مدى التزام الطرفين بها وإعداد بيان وعرضه على مجلس الإدارة.

اعتماد تشكيل قطاع الأكاديميات المقدم من الكابتن محمود جابر رئيس قطاع الناشئين.

اعتماد عقود لاعبى تنس الطاولة رجال وسيدات طبقا لمذكرة قطاع الأنشطة الرياضية فى هذا الشأن.

اعتمد المجلس عدة قرارات أخرى لتنظيم العمل الإدارى والمالى بالنادى.