“نصب علينا بتماثيل مزيفة”.. اعترافات المتهمين بخطف مواطن وطلب فدية مليون جنيه

كشف المتهمون بخطف مواطن وطلب فدية مليون جنيه لإطلاق سراحه في منطقة مدينة نصر أول بالقاهرة، ملابسات الجريمة بالكامل، وأمرت النيابة العامة باتخاذ اللازم حيال المتهمين.

وأقر المتهمون أمام النيابة، وعددهم 3 أشخاص، اثنان منهم لهما معلومات جنائية، بأن المجني عليهم خدعهم وأوهمهم بأن لديه تمثالين أثريين باعهما لهم مقابل مليون جنيه.

أضاف المتهمون أنهم اكتشفوا عقب ذلك أن التمثالين ليسا أثريين، وأنهم أصبحوا ضحية لنصاب، لذلك خططوا لرد حقهم.

وتابع المتهمون أمام جهات التحقيق، أنهم استقلوا سيارة ملك أحدهم ووضعوا طبنجة صوت ووضعوا التمثالين في السيارة، ونجحوا في خطف المجني عليه تحت تهديد السلاح، بعد أن قاموا باستدراجه واقتادوه داخل السيارة على شقة ملك أحد المتهمين في محافظة الجيزة.

وأضاف المتهمون في اعترافاتهم بأنهم اتصلوا بشقيق الضحية، لابتزازه وإجباره على إعادة المليون جنيه مقابل إطلاق سراح شقيقه، حيث أوضح المتهمون أنه تم ضبطهم.

المتهمون أرشدوا عقب ذلك عن مكان اختطاف المجني عليه، وتبين لجهات التحقيق تعرض المجني عليه للضرب على يد المتهمين ووجود سحجات وكدمات في أنحاء جسده.