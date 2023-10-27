الجمعة 27 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

شبيبة "الإعدادية والثانوية" بكنيسة أسوان تصلي من أجل السلام في الأراضي المقدسة

كنيسة العذراء
كنيسة العذراء

ترأس الأب أمجد عزت، مساء أمس، الراعي المساعد بكنيسة العذراء الحبل بلا دنس والقديس دانيال كومبوني، بأسوان، ومسؤول خدمة التعليم المسيحي بالكنيسة، صلاة القداس الإلهي، المقدم من قبل شباب المرحلتين الإعدادية، والثانوية، من أجل السلام في الأراضي المقدسة والعالم.

جاء ذلك تزامنًا مع دعوة قداسة البابا فرنسيس، ومجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، برئاسة غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بتخصيص السابع والعشرين من الشهر الجاري، للصوم والصلاة من أجل السلام في الأراضي المقدسة، والعالم. 

عظة نص إنجيل القديس لوقا البشير

ودارت كلمة العظة حول نص إنجيل القديس لوقا البشير، الإصحاح العاشر "فأَجاب: «أَحبِبِ الرَّبَّ إِلٰهَكَ بِكُلِّ قَلبِكَ، وكُلِّ نَفسِكَ، وكُلِّ قُوَّتِكَ، وكُلِّ ذِهنِكَ، وأَحبِبْ قَريبَكَ حُبَّكَ لِنَفسِكَ».

وتأمل الأب أمجد في تنفيذ الوصية، لتكون المحبة لله من كل القلب، والنفس، والقوة، والذهن، مؤكدًا أهمية أن نعطي أيضًا هذا الحب للقريب - الاخر -. فبهذا يحل السلام في قلوبنا، والعالم أجمع.

وقام جميع الشبيبة بإشعال شمعة، لتكون نورًا، وسط ظلام الحروب.

دعوة بابا الفاتيكان

ويترأس قداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، مساء اليوم الجمعة، يوم صوم وصلاة وتوبة في بازيليك القديس بطرس بالفاتيكان.

وقال البابا فرنسيس في النداء الذي وجهه في وقت سابق: "سنعيش ساعة صلاة بروح التوبة لنطلب السلام لأيامنا والسلام في هذا العالم، كذلك أطلب من جميع الكنائس الخاصة أن تشارك في إعداد مبادرات مماثلة تشمل شعب الله". 

وتابع البابا فرنسيس: "يتوجه الفكر نحو فلسطين وإسرائيل، إن عدد الضحايا يتزايد والوضع في غزة يائس، من فضلكم، ليتم القيام بكل ما هو ممكن لتجنب كارثة إنسانية، إن الامتداد المحتمل للصراع هو أمر مثير للقلق في حين أن هناك العديد من جبهات الحرب المفتوحة في العالم".

والتقى قداسة البابا فرنسيس،  بابا الفاتيكان، اليوم الجمعة، بغبطة البطريرك مار أغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي، والبطاركة الشرقيين الكاثوليك، وهم الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للموارنة، ويوسف العبسي بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك، وروفائيل بيدروس الحادي والعشرين ميناسيان، في مكتب قداسته في حاضرة الفاتيكان.

الأب أمجد عزت العذراء الحبل بلا دنس التعليم المسيحي السلام في الأراضي المقدسة ة قداسة البابا فرنسيس

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