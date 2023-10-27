الجمعة 27 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس عمال مصر: نأمل أن تسهم زيادة الأدنى للأجور فى تحسين مستوى المعيشة لعمال القطاع الخاص

محمد جبران رئيس الاتحاد
محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر

قال محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن قرار زيادة الحد الأدنى لرواتب العاملين في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه بدلًا من 3000 جنيه قرار مرضي، ونأمل أن تسهم هذه الزيادة في تحسين مستوى المعيشة للعمال وتعزيز قدرتهم على تلبية احتياجاتهم واحتياجات عائلاتهم.

وأكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال، أن المجلس القومى للأجور أقر خلال اجتماعه أمس الخميس، الذي عقد بمقر وزارة التخطيط، بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وحضور وزير العمل حسن شحاتة، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، زيادة الحد الأدني لرواتب العاملين في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه بدلًا من 3000 جنيه، والعلاوة الدورية السنوية- بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني- إلى 200 جنيه، بدلًا من 100 جنيه كحدِ أدنى، على أن تُطبق تلك القرارات من يناير 2024 المُقبل، وذلك دون استثناءات.

جدول الحد الأدنى للأجور 2023.. متى تصرف مرتبات شهر أكتوبر؟

 

الأدنى للأجور يشهد ارتفاعات متواصلة ومتواكبة مع التحديات الاقتصادية
وأضاف رئيس عمال مصر، أنه بهذا القرار الجديد يكون الحد الأدنى للأجور قد شهد ارتفاعات متواصلة ومتواكبة مع التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم أجمع، خاصة خلال العامين الماضيين، حيث ارتفع من 2400 في يناير 2022 إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم إلى 3000 جنيه في يوليو 2023، حتى وصل إلى 3500 بداية من 2024.
وأضاف رئيس عمال مصر أن المجلس وافق أيضًا على إعفاء عدد من الجمعيات الأهلية من تطبيق الحد الأدني للأجور بطلب من د. نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، نظرًا لأن هذه الجمعيات قائمة في الأساس على التبرعات.

وخلال الاجتماع أكد الحضور أن جميع "أطراف العمل" من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، حريصون على إرساء مبادئ العدالة والتوازن في علاقات العمل، وتعزيز التعاون والحوار الاجتماعي من أجل الحفاظ على حقوق العمال المشروعة وتوفير "حياة كريمة" لهم، من جهة، وعلى استقرار المنشآت وزيادة إنتاجها، وصناعة بيئة عمل لائقة طبقًا للمعايير الدولية والمحلية، من جهة أخرى، وأن تنفيذ تلك "المعادلة" تأتي ضمن أسس ومبادئ "الجمهورية الجديدة "التي يرسي قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

txt

رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 3500 جنيه.. وعلاوة دورية 200 جنيه من يناير


جاء ذلك بحضور وفد من ممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة السيد محمد جبران، رئيس الاتحاد، وعبدالمنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب، وخالد الفقي، رئيس النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية، وكيمائي عماد حمدي، رئيس النقابة العامة للكيماويات.

محمد جبران الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الحد الأدنى القطاع الخاص مستوي المعيشة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

مواد متعلقة

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023 للموظفين وجدول الحد الأدنى للأجور

الأكثر قراءة

"حماس" تتصدى لعدوان إسرائيل البرى.. و"الجهاد" تعلن تدمير 6 دبابات وخسائر بشرية

القوات المسلحة تعلن نتائج التحقيق فى حادثى طابا ونويبع

دعوة حقيرة.. أول تعليق إسرائيلي على تبنى الأمم المتحدة لقرار عربى حول غزة

المذبحة المنتظرة.. ماذا سيحدث بعد الاجتياح البرى لقطاع غزة؟

شيخ الأزهر: الاحتلال يمارس "الإرهاب الصهيونى" فى غزة.. والتاريخ لن يرحم المتخاذلين

عاجل.. سقوط صاروخ فى طابا وإصابة 5 أشخاص جراء أحداث غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

تضييع للوقت.. والأرواح

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «2-2»

وائل لطفي

اسلمى يا مصر

سارة شريف

رحلة الانتقام

خالد حريب

ملطمة طابا

د.كريمة الحفناوى

مغامرة مراد منير على مسرح السامر

لواء. محسن الفحام

القائد والقضية

جلال حمام

حماس وإسرائيل.. عَودٌ على بدء

صور

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

محطة تل أبيب

المزيد

دعوة حقيرة.. أول تعليق إسرائيلي على تبنى الأمم المتحدة لقرار عربى حول غزة

تل أبيب: الصواريخ والطائرات المُسيرة التى سقطت فى مصر أطلقها الحوثيون على إسرائيل

توغل دبابات الجيش الإسرائيلى شمال غزة