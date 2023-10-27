الجمعة 27 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ترقيم وتسجيل 370 رأس ماعز تمهيدًا لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا بمطروح

صورة من الحدث
صورة من الحدث

قال الدكتور سعد الجويلي، مدير عام مديرية الطب البيطري بمطروح، إنه بالتعاون مع مركز التنمية المستدامة بمطروح، يتم إجراء أعمال التأمين على الماشية وإجراء أعمال الترقيم والتسجيل، وإعطاء اللقاحات لقطيع من الماعز بعدد ٣٧٠ رأسًا، تمهيدًا لتوزيعها مجانًا على الأسر الأكثر احتياجًا. 

 توزيع 2700 رأس ماعز

وأوضح أن ذلك ضمن مشروع الموائمة على البيئات الصحراوية، مشيرًا إلى أن العدد الإجمالي المستهدف توزيعه يبلغ 2700 رأس ماعز، سيتم العمل عليهم تباعًا أسبوعيًا حتى بلوغ العدد النهائي. 

يأتي ذلك حرصًا على ضمان وصول الهدايا المخصصة للأسر الأولي بالرعاية سليمة وصحيحة  خاصة من رؤوس الثروة الحيوانية من الأبقار والغنام والحفاظ عليها كمصدر رزق دائم للأهالي بالتعاون بين محافظة مطروح ووزارة الزراعة وهيئة الثروة الحيوانية. 

مطروح الطب البيطري التنمية المستدامة الترقيم والتسجيل التأمين على الماشية

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