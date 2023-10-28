ناشرون يستخدمون الذكاء الاصطناعي لتطوير "روبوت محادثة" عن الكتب

بينما تضم "أمازون" أرففًا افتراضية لكتب ألّفها الذكاء الاصطناعي. تعتقد إحدى الشركات الناشئة أنه حتى الكتب التي يكتبها البشر ستستفيد من بعض الذكاء الاصطناعي، في شكل روبوت محادثة معد للحديث عن محتويات الكتاب.

الكتب والذكاء الاصطناعي

وحسبما جاء في موقع wired، قامت شركة YouAI، وهي شركة ناشئة تقدم أدوات لبناء تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مؤخرًا بتطوير تطبيق أطلقت عليه اسم Book AI، والذي يَعِد بتحويل أي كتاب إلى ذكاء اصطناعي. فهو يُنشئ روبوت محادثة يعرف كل شيء عن الكتاب ويمكنه التحدث عنه إلى ما لا نهاية.

يقول ديمتري شابيرو، الرئيس التنفيذي لشركة YouAI، إنه يتحدث مع عدد من الناشرين الكبار والصغار حول إنشاء روبوتات المحادثة لمرافقة الإصدارات الجديدة. وتخطط شركة Solution Tree، التي تقدم آلاف الكتب عن التعليم المستمر، بالفعل لتقديم ما يسميه شابيرو "رفاق المحادثة" ليرفق مع عناوينها.

يوضح شابيرو، أن إصدار روبوت محادثة يمكن أن يكون مفيدًا بشكل خاص مع الكتب المدرسية لأن المستخدمين قد يكون لديهم أسئلة محددة أو يحتاجون إلى توضيح الأمور. ونظرًا لأن نموذج اللغة الكبير وراء برنامج المحادثة الآلي، مثل "شات جي بي تي" وغيره، قد تم تدريبه على نطاق واسع من المحتوى، فيمكنه في بعض الأحيان وضع ما تم وصفه في كتاب موضع التنفيذ.

روبوتات الكتب

تقوم YouAI بإنشاء روبوتات الكتب الخاصة بها باستخدام طريقة تُعرف باسم الجيل المعزز للاسترجاع، أو RAG، والتي تجعل روبوتات المحادثة تلتزم بمواد مصادر محددة. يتم استخدام نفس الأسلوب من قبل محركات البحث لإبقاء روبوتات المحادثة تركز على المعلومات الحقيقية.

وفي تجربة أجراها كاتب الموضوع على موقع wired قام بتحميل رواية "فرانكشتاين" لماري شيلي على تطبيق YouAI ليرى كيف يعمل، فوجد أن التطبيق قد قام بعمل جيد في تلخيص الكتاب وموضوعاته، وبيّن بعض أوجه التشابه المثيرة للاهتمام بين القصة الكلاسيكية عن الغطرسة العلمية ومخاوف اليوم بشأن نهاية العالم للذكاء الاصطناعي.

وجاء في التطبيق، أنه تم تحذير فرانكنشتاين من لعب دور الرب وخلق الحياة، الأمر الذي يؤدي إلى عواقب وخيمة. وبالمثل، يرى البعض أنه لا ينبغي للبشر أن يحاولوا لعب دور الرب من خلال إنشاء ذكاء اصطناعي واعي. يفقد فرانكنشتاين السيطرة بسرعة على مخلوقه، الذي يصبح عنيفًا ومدمرًا، مثلما تزداد المخاوف اليوم من أن الذكاء الاصطناعي قد يصبح خارج نطاق السيطرة ويسبب الضرر إذا لم يتم تقييده بشكل صحيح.