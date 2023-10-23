النجوم يطيح بلافيينا والتعدين يهزم طنطا ودكرنس يفوز على بترول أسيوط

شهدت المباريات التي أقيمت اليوم في الاسبوع الخامس لمسابقة دوري المحترفين مفاجأت من العيار الثقيل أهمها سقوط لافيينا المتصدر أمام النجوم القابع في المركز الأخير وفوز النصر للتعدين على طنطا .

النجوم يهزم لافيينا بهدفين

ففي ملعب السليمانية حقق فر يق النجوم فوزه الأول وهزم لافيينا 2-1 في المباراة التي أدارها الحكم محمد عبد العزيز ليرتفع رصيد النجوم إلى 4 نقاط ويتوقف رصيد لافيينا عند عشر نقاط..انتهى الشوط الأول بتقدم النجوم بهدف وفي بداية الشوط الثاني أجرى أحمد عيد عبد الملك المدير الفني لفريق لافيينا ثلاثة تغييرات بنزول حارس المرمى زياد عسكر بدلا من كاميني المصاب وهشام نيمار بدلاً من محمود ساسي وأوين بدلا من يوسف فهيد ونجح حازم أبو سنة في تسجيل هدف التعادل لفريق لافيينا في الدقيقة 49 وفي الوقت بدل الضائع سجل إسلام فتحي هدف الفوز للنجوم .

النصر للتعدين يحقق فوزه الأول

وفي أسوان فاز النصرللتعدين على طنطا 2-1 في المباراة التي أدارها الحكم علاء صبري ليرتفع رصيد التعدين إلى أربع نقاط ويتوقف رصيد طنطا عند خمس نقاط ..انتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1 وتقدم فريق طنطا بهدف سجله محمد حسام الشرخة في الدقيقة وتعادل النصر للتعدين في الوقت بدل الضائع وفي الشوط الثاني سجل النصر للتعدين هدف الفوز من ركلة جزاء .

دكرنس يفوز على بترول أسيوط

وفي ملعب حمدينو عبد الجليل استعاد فريق دكرنس نغمة الانتصارات وهزم بترول أسيوط بهدفين نظيفين في المباراة التي أدارها الحكم محمد علاء هاشم ليرتفع رصيد دكرنس إلى سبع نقاط ويتوقف رصيد بترول أسيوط عند ست نقاط .

انتهى الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف وفي الشوط الثاني تقدم دكرنس بهدف سجله معتز إبراهيم في الدقيقة 55 وأضاف معتز إبراهيم الهدف الثاني في الدقيقة 88 .

مثّل دكرنس محمد العربي في حراسة المرمى وسليم عبد الخالق وأحمد جمال وأحمد الدماطي وباسم عبد العزيز في الدفاع وكريم بدير ومصطفى محمد ومعتز إبراهيم وعلاء شعبان في الوسط وأحمد عصام فرج وأحمد حسني في الهجوم .