الجمعة 27 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الإحصاء: 2.3 مليار دولار صادرات زراعية مصرية لدول العالم خلال 7 أشهر

الجهاز المركزي للتعبئة
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

واصلت صادرات الحاصلات الزراعية لمصر ارتفاعها إلى حدود 2.3 مليار دولار خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالى 2023 مقابل 2.1 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 258.1 مليون دولار بنسبة نمو 12.1%، حسبما أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

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صادرات الحاصلات الزراعية 

يشير تقرير الإحصاء الذى حصلت عليه "الدستور"، إلى أن صادرات برتقال طازج فى المرتبة الأولى بين صادرات الحاصلات الزراعية بقيمة 554.3 مليون دولار خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالى 2023 مقابل 485.4 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 68.8 مليون دولار بنسبة 14.2%، يليها صادرات عنب طازج بقيمة 269.6 مليون دولار خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالى 2023 مقابل 233.1 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 36.4 مليون دولار بنسبة 15.6%.

صادرات مصرية من الخضر

وسجلت صادرات بطاطس ارتفاعًا إلى حدود 315.3 مليون دولار خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2023 مقابل 355 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق بانخفاض قدره 39.7 مليون دولار، كما ارتفعت صادرات بصل إلى 142.7 مليون دولار خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالى 2023 مقابل 76.6 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 66 مليون دولار، بينما انكمشت صادرات قطن عند 141.7 مليون دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من 2023 مقابل 206.3 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق بانخفاض 64.5 مليون دولار.

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وتضاعفت الصادرات المصرية من فاصولياء يابسة بنسبة 174.2%، لتصل إلى 21.4 مليون دولار خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2023 مقابل 7.8 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بارتفاع قدره 13.6 مليون دولار.

الحاصلات الزراعية صادرات الاحصاء جهاز الإحصاء صادرات البرتقال

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