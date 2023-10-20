الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

311 مليون دولار "جملة الصادرات"

الإحصاء: 35% زيادة في حركة التجارة البينية لمصر مع فلسطين

الجهاز المركزي للتعبئة
الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء

شهدت حركة التجارة البينية بين مصر وفلسطين نموًا ملحوظًا خلال السبعة أشهر الأولى من 2023 بنسبة 35%، لتصل إلى  333.3 مليون دولار مقابل 247.2 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، حسبما أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

قفزة في الصادرات المصرية

ولفت تقرير الإحصاء، إلى ارتفاع جملة الصادرات المصرية إلى فلسطين لنحو 311.3 مليون دولار خلال الفترة بين شهرى يناير ويوليو من 2023، مقابل 246.9 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 64.4 مليون دولار.

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انكماش قيمة الواردات 

فى المقابل، انكمشت الواردات المصرية من فلسطين إلى حدود 22 ألف دولار خلال الفترة بين شهرى يناير ويوليو من عام 2023، مقارنة بنحو 352 ألف دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 330 ألف دولار.

كانت الجملة العمومية لصادرات مصر إلى دول العالم قد بلغت 24.7 مليار دولار خلال السبعة أشهر الأولى من 2023، مقابل 31.5 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض 6.7 مليار دولار.

فيما بلغت جملة واردات مصر من دول العالم 46.2 مليار دولار خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2023 مقابل 57.8 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 11.6 مليار دولار.

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وسجلت مواد أولية من حديد أو صلب أكبر انخفاض بين واردات مصر والتى هبطت إلى 1.6 مليار دولار بنسبة انخفاض قدرها 43.1%، يليها البترول الخام بقيمة 1.4 مليار دولار، وبنسبة انخفاض قدرها 52.3%، ولدائن بأشكالها الأولية بقيمة 1.1 مليار دولار، وبنسبة انخفاض قدرها 36.2%، وفول الصويا بقيمة 977.3 مليون دولار، وبنسبة انخفاض قدرها 50.3%.

فلسطين الاحصاء الصادرات المصرية واردات جهاز الإحصاء

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