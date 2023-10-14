استعدادات مكثفة لاستضافة معرض التجارة البينية الإفريقى

قال المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إن مصر تكثف من استعداداتها لاستضافة معرض التجارة البينية الإفريقى 2023 ITAF، بالتعاون مع الاتحاد الإفريقى، وبنك الاستيراد والتصدير «أفريكسيم بنك»، والشركات والهيئات والمؤسسات المشاركة، مؤكدًا التزام مصر بالأجندة التجارية والصناعية فى إفريقيا، خاصة فى ظل الظروف الدولية الراهنة التى كانت لها تداعيات كبيرة على اقتصاديات القارة.

جاء ذلك خلال لقائه السفير ألبرت موتشانجا، مفوض التنمية الاقتصادية والتجارة والصناعة والسياحة والتعدين بالاتحاد الإفريقى، على هامش مشاركتهما فى فعاليات الاجتماع الوزارى للمنتدى الاقتصادى والتجارى التركى الإفريقى، فى نسخته الرابعة، والمنعقد بمدينة إسطنبول التركية، حيث استعرض الجانبان عددًا من ملفات التعاون المشتركة بين مصر والاتحاد.

ولفت الوزير إلى أهمية الحدث التجارى الكبير المرتقب باعتباره منصة مهمة لزيادة حجم التجارة البينية وجذب مزيد من الاستثمارات العالمية للقارة، ويكتسب أهمية خاصة فى ظل التغيرات المتلاحقة التى تؤثر على بيئة التجارة العالمية بفعل الأزمات الاقتصادية المتمثلة فى اضطراب سلاسل الإمداد.

وناقش الجانبان الاستعدادات الجارية لاجتماعات الدورة الرابعة العادية للجنة التخصصية للتجارة والصناعة والسياحة والمعادن، المقرر عقدها نهاية شهر نوفمبر المقبل، بدولة الكونغو برازافيل، مع التأكيد على أهمية تنفيذ المقررات التى جرى التوصل إليها فى مجالات التعاون الصناعى والتجارى. ووجه الوزير التهنئة لمفوض الاتحاد الإفريقى على عضوية الاتحاد فى مجموعة العشرين، حيث تتطلع مصر وسائر دول القارة للاستفادة القصوى من هذه العضوية، بما يسهم فى إيجاد صوت قوى موحد لإفريقيا فى القضايا الدولية، خاصة فيما يتعلق بالموضوعات الاقتصادية والتجارية، وإصلاح النظام المالى الدولى، وزيادة حصة إفريقيا فى التجارة الدولية، وجذب مزيد من الاستثمارات ونقل التكنولوجيا.