رئيس الهلال الأحمر الفلسطيني يشكر القيادة المصرية ويؤكد: نحتاج لملايين الدولارات

قال د. يونس الخطيب رئيس الهلال الأحمر الفلسطيني، إن حجم المساعدات المطلوب كبير وصعب تحديده ومطلوب ملايين الدولارات حتى للمياه والمستلزمات الطبية لا توجد الآن، معقبا: “نحن حددنا الأولويات المطلوبة وأهم الاحتياجات”.

ووجه رئيس الهلال الأحمر الفلسطيني، خلال مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، الشكر للقيادة المصرية والشعب المصري، قائلا إن الوضع الإنساني صعب، فإننا نعالج السبب وليس الأعراض لكن في حالة الشعب الفلسطيني نعالج أعراض المرض على مدار ١٠٠ عام، موضحا أن الوقود يتم منعه حتى الآن.

وأوضح أن عدد الشهداء من المسعفين بلغ ٤ وإجمالي ٥١ بإصابات في الأجسام وكان أول طبيب هو عبدالرحمن مصرى الجنسية، مؤكدا أننا نحاول تخفيف المعاناة الإنسانية وليس هذا الحل الأمثل فينبغي إزالة العدوان وإنهاء هذا الوضع.

٢٧ طائرة لن تكفى الاحتياجات وإسرائيل تمتع الوقود والمياه ونزوح الجرحى للعلاج في مصر

وقال يونس، إنه يتم توجيه إنذار للمستشفيات بالإخلاء والعالم يقف متفرجا والأطفال يقتلون بالعشرات، وتقريبا هناك ٥ آلاف شهيد و٢٠ ألف جريح، بالإضافة إلى أن النازحين تجاوز عددهم نصف مليون في الأونروا، ومليون ونصف في غزة.

وأوضح أن هناك ٢٧ طائرة هبطت في العريش بالمساعدات ولكن لن تحل الأزمة لأن الاحتياجات كبيرة جدا تصل إلى ملايين الدولارات.

وأكد رئيس الهلال الأحمر الفلسطيني أن ما يحدث هو وصمة عار على جبين العالم، وبأن يصل الوضع لإجراء عمليات جراحية دون تخدير، وهناك حالات يجب خروجها للعلاج ومصر مستعدة لذلك ولكن يتم المنع من قوى الاحتلال.

وقال إنه من الغريب نرى مبررات المجازر التى تتم وننسي الضفة الغربية، وهناك إجراءات يومية يأخذها الاحتلال لخنق الشعب الفلسطيني والمعاناة البشرية وهى معاناة سياسية ويجب وضع حد لهذا الاحتلال، فالأزمة الإنسانية أعمق بكثير.

وأكد أنه في الواقع الإنسانى الاحتياجات تزيد و50 طائرة لن تكفى، وأن طريقة القذف أنهت البنية التحتية حتى النازحين لن يجدوا بيوتا لهم فهى كارثة.

ولفت يونس إلى أن الإنسان الفلسطيني فاقد لجميع حقوقه ومنها الأساسية مثل الطعام والعلاج وحرية الممارسة، والتهديدات بإخلاء المستشفيات وبها أكثر من ٣٠ ألف نازح فى مستشفى الشفاء فقط.

بدأت قبل قليل وقائع مؤتمر جمعية الهلال الأحمر المصري، لاستعراض ما تم بشأن استمرار تنسيق المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، في أعقاب المباحثات التي تتم حاليًا مع كل من رئيس الهلال الأحمر الفلسطيني ومدير عام الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الإثنين، بمقر المركز العام للهلال الأحمر المصري بمدينة نصر.

يأتى ذلك فيما تم تجهيز آلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية الموجهة إلى الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث تم تجهيز جزء كبير منها داخل مصر، سواء من قبل مؤسسة حياة كريمة أو التحالف الوطني للعمل الأهلي الدولي أو غيرها من الأجهزة والمؤسسات، إضافة إلى استقبال المساعدات الإنسانية من مختلف دول العالم في مطار العريش والمخصص لاستقبال جميع المساعدات الإنسانية من خارج مصر.