الإثنين 23 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انطلاق الندوة التعريفية عن برنامج "المرأة تقود" فى أسيوط

جانب من الندوة
جانب من الندوة

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط واللواء ايهاب حامد مستشار المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب للعلاقات الحكومية، انطلاق فعاليات الندوة التعريفية عن برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية" التي نظمتها الأكاديمية الوطنية للتدريب بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بديوان عام محافظة أسيوط، بهدف تمكين وتأهيل المرأة في المحافظات على المهام القيادية للمشاركة في بناء ودفع عجلة التنمية.

وذلك ضمن الجولات الميدانية التي تقوم بها الأكاديمية للوصول إلى كافة محافظات الجمهورية من أجل الإعلان عن استمرار التسجيل للالتحاق في الدفعات القادمة من برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية".

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي والمحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط والعميد محمد الطنطاوي المستشار العسكري للمحافظة والدكتور علي يوسف نائب رئيس الجامعة التكنولوجية بأسيوط الجديدة والدكتورة مروة كدواني مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة ونفيسة عبدالسلام منسق المحافظة ومسئول المشاركة الاجتماعية بالمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية والعشرات من سيدات أسيوط.

محافظ أسيوط يشيد ببرامج الأكاديمية الوطنية ودورها الرائد في إعداد وتأهيل القيادات

حيث بدأت فعاليات الندوة بالسلام الجمهوري ثم كلمة الترحيب ورحب الوزير المحافظ بوفد الأكاديمية الوطنية للتدريب وجميع القيادات والمشاركين في فعاليات الندوة التعريفية، للبرنامج التدريبي "المرأة تقود في المحافظات المصرية" مشيدًا ببرامج الأكاديمية الوطنية ودورها الرائد في إعداد وتأهيل القيادات وخاصة برنامج "مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة" والذي يتضمن عددًا من البرامج المقدمة للمرأة لتأهيلها لتولي المناصب القيادية وتمكينها اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا وللمشاركة في البناء ودفع عجلة التنمية والمشاركة الايجابية في مجتمعاتهن في كافة القطاعات لافتًا إلى المكتسبات التي حصلت عليها المرأة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتوليها العديد من المناصب القيادية في كافة قطاعات الدولة.

بينما أشار اللواء إيهاب حامد مستشار المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب للعلاقات الحكومية إلى أهمية البرامج التدريبية التي توفرها الأكاديمية وخاصة التي تعمل على حماية المرأة والارتقاء بأساليب حياتها المعيشية فضلًا عن تأهيلها للقيادة، لافتًا إلى أن الأكاديمية الوطنية للتدريب بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قامت بإطلاق برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية" ويحتوى على 23 يوم تدريبي بمعدل 138 ساعة تدريبية ويستهدف المرأة بدءًا من سن 22 عامًا حتى 50 عامًا في مختلف القطاعات (الحكومي – العام – خاص – رائدات أعمال) من خلال حزمة تدريب متنوعة تشمل فن المهارات الإدارية والشخصية ولتطوير قدراتهن على القيادة وإدارة المشروعات وريادة الأعمال بالإضافة إلى الوقوف على أهم مستجدات تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي وكما يضم البرنامج محور توعية بأهداف التنمية المستدامة والمحاور الرئيسية  لرؤية مصر 2030. 

وخلال فعاليات الندوة تم تقديم عرض توضيحي وشرح تفصيلي حول القرار الجمهوري لإنشاء الأكاديمية، ودورها وأنشطتها المختلفة، والبرامج التدريبية التي تقدمها لتأهيل الشباب والمرأة وكافة الفئات وصقل خبراتهم ومهاراتهم وتأهيلهم للقيادة.

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اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أكاديمية الوطنية للتدريب للعلاقات الحكومية المرأة تقود في المحافظات المصرية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تمكين وتأهيل المرأة

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