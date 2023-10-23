تأجيل سداد رسوم إيجارات الأجنحة للناشرين المشاركين فى معرض الشارقة للكتاب

كشف اتحاد الناشرين العرب برئاسة محمد رشاد، عن أنه تمت الموافقة على تأجيل سداد رسوم إيجارات الأجنحة للناشرين المشاركين في معرض الشارقة الدولي للكتاب، المقرر إقامته خلال الفترة من 1 وحتى 12 نوفمبر المقبل، بإمارة الشارقة، خلال الأربعة أيام الأولى من تاريخ بدء المعرض.

وأوضح الاتحاد في بيان له، منذ قليل: في ضوء التواصل بين اتحاد الناشرين العرب وإدارة معرض الشارقة الدولي للكتاب نظرًا للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الناشرون وأيضًا بسبب الصعوبات التي تواجه بعض الناشرين في إجراء تحويلات بنكية من بلدانهم التي لديها مشكلات سياسية واقتصادية وإيقاف استخدام الكروت الائتمانية بالخارج في بعض الدول، نحيط سيادتكم علمًا بأنه قد تمت الموافقة على تأجيل سداد رسوم إيجارات الأجنحة للناشرين المشاركين في المعرض خلال الأربعة أيام الأولى من تاريخ بدء المعرض، فبرجاء اتخاذ اللازم نحو السداد في الفترة المحددة.

127 مشاركًا في معرض الشارقة للكتاب

ومن المقرر أن تستضيف الدورة الـ42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب 2023 ناشرًا من 108 دول، يعرضون أكثر من 1.5 مليون عنوان في مختلف قطاعات المعرفة والثقافة، كما تشهد دورة هذا العام من المعرض تنظيم 1700 فعالية متنوعة، يشارك فيها 215 ضيفًا من 69 دولة، إضافة إلى 460 فعالية ضمن برنامج ثقافي غني يقدمه 127 مشاركًا من كبار الأدباء والفنانين العرب والأجانب من 33 دولة.

نبذة عن معرض الشارقة الدولي للكتاب

ويعد معرض الشارقة الدولي للكتاب من المعارض السنوية الدولية للكتاب، تنظمه وتشرف عليه هيئة الشارقة للكتاب على مدار 11 يومًا في مدينة الشارقة عاصمة إمارة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويصنف معرض الشارقة الدولي للكتاب من أهم ثلاثة معارض على مستوى العالم.

ومنذ انطلاقه أصبح كملتقى سنوي لشعوب المنطقة والعالم؛ وكمنصة لبناء العلاقات والتبادل المعرفي والثقافي على مدى 11 يومًا يهتم بِالكِتاب وصِناعته ونشره إلى أن أصبح خلال مسيرته؛ المعرض الأكثر شُهرة في العالم العربي وأحد أكبر معارض الكتاب في العالم.