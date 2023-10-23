الإثنين 23 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

المستشار أحمد أبوالنصر أمينا للشؤون القانونية بحزب الحركة الوطنية

أحمد أبو النصر
أحمد أبو النصر

وافق اللواء رؤوف السيد علي، رئيس حزب الحركة الوطنية، على قرار تعيين المستشار أحمد محمد إبراهيم أبوالنصر، عضوًا بالأمانة العامة وأمينًا لأمانة الشئون القانونية بالحزب.

جاء ذلك في أعقاب مذكرة تقدم بها الدكتور احمد الضبع نائب رئيس الحزب والأمين العام لترشيح احمد ابو النصر لامانة الشئون القانونية والتي وافق عليها رئيس الحزب. 

وضع اطر سليمة لبناء حياة سياسية سليمة 

من جهته، قال المستشار أحمد أبو النصر، عقب تعيينه أمينًا للشئون القانونية بالحزب، إنه سيسعى من خلال عمله الحزبي إلى المشاركة في العمل العام ودعم توجهات الدولة نحو بناء أسس سليمة للديمقراطية والممارسة السياسية والحزبية، بما يساهم في وضع أطر سليمة لبناء حياة سياسية سليمة وناضجة.

وأضاف أبوالنصر، أن ما تمر به الدولة من ظروف داخلية وإقليمية وما يحيط بها من أحداث ملتهبة وتداعيات وحروب على حدودها الشرقية في غزة وكذلك على الحدود الجنوبية في السودان والغربية في ليبيا، يجعل من الضرورة بمكان الالتفاف حول القيادة السياسية وتقوية الجبهة الداخلية، لأن الخطر يحيق بالدولة المصرية من كل جانب، لذا علينا أن نعي حجم هذه المخاطر فلا وقت امامنا لصراعات داخلية ومصالح شخصية، فمصلحة الوطن فوق كل اعتبار.

وكان قد أعرب اللواء رءوف السيد على، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، عن ترحيبه بإعلان الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، عن الدعوة لانطلاق الانتخابات الرئاسية، والتي تأتي في سياق ديمقراطي هام يجسد إرادة الشعب المصري في التعبير عن آرائه واختيار رئيسه، ونحن نثمن جهود الهيئة الوطنية للانتخابات في تحضير وتنظيم هذا العرس الديمقراطي الهام.

وأكد رئيس الحركة الوطنية المصرية أن  الهيئة الوطنية للانتخابات تسهم في توفير بيئة مناسبة وشفافة للناخبين لممارسة حقهم الدستوري في اختيار رئيس الجمهورية، نحن نثق بأن الهيئة ستقوم بواجبها بكفاءة ونزاهة.

رئيس حزب الحركة الوطنية الشئون القانونية الممارسة السياسية والحزبية القيادة السياسية مصلحة الوطن

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