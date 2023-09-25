"الحركة الوطنية" يُرحب بالدعوة للانتخابات الرئاسية ويُؤكد ثقته فى القضاء المصرى

أعرب اللواء رءوف السيد على، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، عن ترحيبه بإعلان الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، عن الدعوة لانطلاق الانتخابات الرئاسية، والتي تأتي في سياق ديمقراطي هام يجسد إرادة الشعب المصري في التعبير عن آرائه واختيار رئيسه، ونحن نثمن جهود الهيئة الوطنية للانتخابات في تحضير وتنظيم هذا العرس الديمقراطي الهام.

وأكد رئيس الحركة الوطنية المصرية أن الهيئة الوطنية للانتخابات تسهم في توفير بيئة مناسبة وشفافة للناخبين لممارسة حقهم الدستوري في اختيار رئيس الجمهورية، نحن نثق بأن الهيئة ستقوم بواجبها بكفاءة ونزاهة.

دور القضاء المصرى

وأضاف اللواء رءوف السيد، أن حزب الحركة الوطنية يثمن دور القضاء المصري ويعرب عن ثقته فيه كضمانة لتنفيذ العملية الانتخابية بشكل نزيه وعادل، مؤكدًا ثقته في قدرة القضاء المصري على مراقبة الانتخابات ومعالجة أي مخالفات بشكل سريع وفعال.

التفاصيل الكاملة

أعلن المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، تحديد أيام (1 و2 و3) من شهر ديسمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية خارج مصر، على أن تُجرى العملية الانتخابية داخل مصر في أيام (10 و11 و12) من ذات الشهر.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الإثنين، وأعلن خلاله المستشار وليد حمزة قرار مجلس إدارة الهيئة بدعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة والجدول الزمني التفصيلي لها لإجراءاتها ومواعيدها.

وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أنه تقرر في حالة الإعادة، أن تُجرى الانتخابات خارج مصر في أيام (5 و6 و7) من شهر يناير من العام المقبل، على أن تكون المواعيد المحدد للانتخابات داخل مصر في أيام (8 و9 و10) من ذات الشهر.

وأشار إلى أنه تقرر أن تبدأ عملية الاقتراع من الساعة الـ9 صباحا حتى الساعة الـ9 مساء طوال الأيام الثلاثة للانتخابات داخل مصر، على أن يكون انتخاب المصريين في الخارج خلال الأيام المحددة لهم، خلال ذات المواعيد (من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 9 مساء) وفق التوقيت المحلي لكل دولة.

وقال المستشار وليد حمزة، إن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت يوم 18 ديسمبر المقبل، لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية ونشرها في الجريدة الرسمية، في حين إذا أُجريت جولة إعادة للعملية الانتخابية، سيكون إعلان نتيجة الانتخابات النهائية ونشرها بالجريدة الرسمية في موعد أقصاه 16 يناير المقبل.