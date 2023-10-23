الإثنين 23 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انطلاق المشروع القومي لتطوير منظومة الشباب والرياضة بالغربية

تعليم الغربية
تعليم الغربية

شهد المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، انطلاق المشروع القومي لتطوير منظومة الشباب والرياضة بالغربية، من مدرسة المهندس منير عطية الابتدائية، التابعة لإدارة غرب طنطا التعليمية تحت رعاية وإشراف  هيئة الرقابة الإدارية بالغربية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومحافظ الغربية.

وبدأت اللجنة العليا بالمسح الطبي الرياضي الشامل، كأحد مستهدفات المشروع، حيث كان في استقبال اللجنة، الأستاذ ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، السيد العراقي مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، مرفت مجاهد، مدير عام إدارة غرب طنطا التعليمية، إسماعيل المرسي، مدير إدارة التعليم الابتدائي بالمديرية، أيمن الهنداوي، موجه عام التربية الرياضية، أحمد منير، رئيس مجلس أمناء إدارة غرب طنطا، ومدرسة منير عطيه، والذي قام بالإشراف على تجهيز المدرسة لاستقبال اللجان.

وباشرت اللجنة الطبية من كلية الطب والصحة المدرسية والتأمين الصحي، عملية المسح الطبي، بحضور محمود سليم، نائب رئيس الجامعة، أحمد غنيم، عميد كلية الطب،  محمد حنتيرة، وكيل الكلية، أسامة بلبل، مدير مديرية الصحة بالغربية، تامر مدور، مدير التأمين الصحي، كما باشرت اللجنة المسح الرياضي الشامل، والذي تشرف عليه كلية التربية الرياضية بطنطا، بحضور  علاء حلويش، وأماني البحيري، وهاله عمر، ومرام سراج الدين،  وإيناس هاشم.

وأثنى وكيل الوزارة على أداء معلمي ومعلمات التربية الرياضية الذين قاموا بتنفيذ الاختبارات على عدد ٥٣٥ طالب وطالبة بعد أن أدوا جميعًا دورة تدريبية متخصصة لكافة معلمي التربية الرياضية بمديرية التربية والتعليم بالغربية، حيث أشرف على الدورة السيد العراقي مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، والاستاذ إسماعيل المرسي، مدير إدارة التعليم الابتدائي بالمديرية، حيث حضر ورشة العمل التدريبية عدد ١٢٠٠ معلم ومعلمة تربية رياضية بمتابعة دورية من إيمان حسن، رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم.

ويهدف المشروع الكشف على الطلاب الموهوبين رياضيا ورعايتهم، كأحد مشروعات إعداد البطل الأوليمبي في مختلف الرياضات الفردية والجماعية.

تعليم الغربية

تعليم الغربية
تعليم الغربية
تعليم الغربية
تعليم الغربية
تعليم الغربية
تعليم الغربية
تعليم الغربية
تعليم الغربية
علاء حلويش وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربيه هيئة الرقابة الإدارية بالغربية وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عميد كلية الطب مدير مديريه الصحة بالغربيه معلمي ومعلمات التربية الرياضية الطلاب الموهوبين رياضيا ورعايتهم

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى لوفد أمريكى: نرفض سياسات العقاب الجماعى والتهجير القسرى للفلسطينيين

عاجل.. الصين ترسل 6 سفن حربية إلى الشرق الأوسط

الهلال الأحمر: 55 شاحنة دخلت قطاع غزة.. ونتوقع دخول أخرى اليوم

"الحصة الأخيرة".. "حبيبة" تُبكي ملايين بعد استشهادها في قصف الاحتلال (فيديو)

الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم ومواعيد صرفه بالزيادة

الرئيس السيسى يستقبل وفدًا رفيع المستوى من الحزبين الديمقراطى والجمهورى بمجلس الشيوخ الأمريكى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

المسيحى الصهيونى والقضية الفلسطينية

مدحت بشاى

مؤتمر السلام.. والعبور الإنسانى الأروع

علي سعدة

نظرة على الأحداث

لواء.حمدى البطران

الإرادة المصرية

جلال حمام

عبرت المساعدات.. وفرضت مصر إرادتها

محمود خليل

«شريك الخيانة خائن»

ماجد حبته

لماذا نراها قمة ناجحة؟

رشا عبدالمنعم

فوهة الكاميرا مصوّبة لعقولنا.. عن دور المسرح الوثائقى فى مواجهة الأكاذيب

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

بدون فرصة: لماذا لا يتمكن حزب الله من القيام بهجوم مماثل لحماس ضد إسرائيل؟

مباحثات بين وزير الخارجية ونظيره الإيرانى: تبادلا التقييمات حول التصعيد فى غزة

الاحتلال الإسرائيلى: قصف 320 هدفًا تابعًا لحركتى حماس والجهاد الإسلامى