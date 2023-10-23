الإثنين 23 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

محافظ الغربية يتفقد اصطفاف معدات طنطا وجاهزيتها لإدارة الأزمات والكوارث

صورة من الحدث
صورة من الحدث

شهد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اصطفاف معدات حي أول وثان ومركز طنطا، لمراجعة موقف المعدات في إدارة الأزمات والطوارئ والكوارث، في إطار استعداد أجهزة المحافظة لمجابهة أي أزمة أو كارثة قد تحدث.

يأتي ذلك انطلاقًا من تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاستعداد الكامل لإدارة الأزمات والكوارث والمراجعة الدورية لجاهزية وفاعلية جميع المعدات والآليات الهندسية للتعامل مع الأزمات والطوارئ.

وقام محافظ الغربية بالمرور على جميع المعدات المصطفة من حي أول وثان ومركز طنطا، وتكليف سائقيها بتشغيلها وإجراء تجارب للمهام الأساسية لكل معدة، للتأكد من صلاحيتها وجاهزيتها وكفاءتها الفنية للقيام بمهامها.

وأكد محافظ الغربية أن الهدف من الاصطفاف هو رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المراكز والمدن والأحياء، ومراجعة كفاءة المعدات والتأكد من جاهزيتها وصلاحيتها للتعامل الفوري في حالة حدوث الأزمات والطوارئ.

وأضاف المحافظ أنه سيتم تطبيق عدة نماذج محاكاة وسيناريوهات مفاجأة لتجربة واختبار كل استعدادات الأجهزة بالمحافظة، للتعامل مع الأزمات والطوارئ، وتجربة جميع المعدات على الطبيعة وتحديد الوقت الذي تستغرقه كل جهة لحل المشكلة والتعامل معها، والتعامل مع هذه الكوارث والأزمات وإدارتها لحماية المواطنين والحفاظ على أرواحهم.

رفع درجة الاستعداد القصوى

وشدد على أهمية التعاون والتكامل بين كل الجهات المعنية ورفع درجة الاستعداد القصوى، بجميع القطاعات الخدمية والحيوية، لمجابهة الأزمات والأحداث والمواقف الطارئة، وذلك ضمن مستهدفات الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، والتي تهدف في المقام الأول إلى دعم خطة الدولة وأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 كونها العمود الفقري لاتصالات الجهات الإدارية بأجهزة الدولة، والحفاظ على خصوصية البيانات من خلال شبكة لاسلكية متطورة ومؤمنة بشكل كامل.

ووجَّه رحمي، رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية ومديريات الخدمات المعنية بالمتابعة الشخصية والنزول الميداني لمراجعة جميع المعدات؛ للتأكد من جاهزيتها وصيانتها، وذلك بالتنسيق الكامل مع شركة صيانة الآليات لرفع كفاءتها بشكل منتظم، موجهًا بضرورة أهمية التدريب المستمر للعناصر البشرية القائمة على تشغيل المركبات لرفع قدراتهم الفنية لضمان الاستغلال الأمثل لتلك المعدات وتحقيق الغرض منها.

جاء ذلك بحضور اللجنة المشكلة لمتابعة اصطفاف المعدات والسيارات بالمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة، للوقوف على سلامة وجاهزية معدات وسيارات الإغاثة للتعامل الفوري مع أي أزمات طارئة، برئاسة الدكتور محمود عيسى، رئيس حي ثان طنطا.

جدير بالذكر أن محافظ الغربية قد كلف كل الأجهزة التنفيذية بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات بتنظيم اصطفاف ميداني لكل المعدات والسيارات والآليات الهندسية كل في نطاقه، لإجراء الصيانة الشاملة ورفع الكفاءة اللازمة للمعدات، لضمان تأدية المهام المطلوبة على أكمل وجه للتعامل اللحظي في أوقات الأزمات.

طارق رحمي محافظ الغربية الأزمات والطوارئ والكوارث الاستعداد القصوى محاكاة وسيناريوهات وسيارات الإغاثة

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