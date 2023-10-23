جامعة الأزهر تنظم معرضًا للكتاب بتخفيضات كبيرة لجميع منسوبى الجامعة.. غدًا

تنظم جامعة الأزهر معرضًا للكتاب بتخفيضات كبيرة بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب غدًا الثلاثاء الموافق 24 أكتوبر 2023 م، وذلك في إطار حرص جامعة الأزهر على الاهتمام بالجانب الثقافي والمعرفي، جنبًا إلى جنب مع الاهتمام بالعملية التعليمية.

وأوضح الدكتور سلامة داود رئيس الجامعة أن المعرض يقام بالمكتبة المركزية للجامعة في داخل الحرم الجامعي بمدينة نصر، مشيرًا إلى أن المعرض يقام بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب بداية من غد الثلاثاء 24 أكتوبر الجاري وحتى يوم الأحد الموافق 5 نوفمبر القادم.

وأكد رئيس جامعة الأزهر حرص الجامعة على عقد هذه المعارض التي تتضمن معروضات ثقافية هائلة بهدف تأهيل الطلاب ورفع مستواهم العلمي والثقافي على مدار العام الدراسي.

وأضاف رئيس الجامعة أن رؤية الجامعة تتضمن التوسع في تنظيم تلك المعارض خلال المرحلة المقبلة في مختلف كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم.