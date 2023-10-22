الأحد 22 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الدين لله

طلاب الأزهر يحتشدون بالجامعة للتضامن مع القضية الفلسطينية (صور)

طلاب الأزهر يحتشدون
طلاب الأزهر يحتشدون بالجامعة للتضامن مع القضية الفلسطينية

احتشد طلاب جامعة الأزهر لدعم القضية الفلسطينية وتأييد الموقف المصري تجاه الأحداث الجارية، وقاد وقفة التضامن فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور علاء جانب، مستشار الأنشطة الطلابية، وعدد من عمداء الكليات وأساتذة الجامعة.

وردد الطلاب هتافات: (غزة غزة أرض العزة، يحيا الشعب الغزاوي المقاوم، تسقط تسقط إسرائيل، لا لترحيل القضية الفلسطينية، تحيا فلسطين، مصر قوية، موتوا بأرضكم خير من أن تتركوها لعدوكم، يا شهيد اتهنى هما في النار وأنت في الجنة، انزل انزل قول الأقصى مسرى الرسول).

إبادة

وأكد رئيس الجامعة أن ما يحدث من إسرائيل لفلسطين هو إبادة وليست حربًا؛ فالمحارب لا يقتل الأطفال.

واستكمل الدكتور محمود صديق أن هؤلاء القتلة اغتصبوا الأراضي المقدسة وقتلوا الأنبياء فلا عجب أن يقتلوا الأطفال، وأنه مهما طال الزمن فستحرر فلسطين كما فتحها سيدنا عمر بن الخطاب، وصلاح الدين الأيوبي، وأضاف الدكتور محمد الجندي، عميد كلية الدعوة، أننا جميعًا نهتف مستشعرين ألم إخواننا، وأننا نقف خلف أزهرنا الشريف وقيادتنا السياسية.

ثم استكمل الطلاب هتافاتهم خلف الدكتور علاء جانب مؤكدين أن غزة هي أرض العزة، وأنه لا تهجير للغزاويين، وأن مصر وفلسطين يد واحدة ضد الاحتلال الغاشم.

طلاب الأزهر يحتشدون بالجامعة للتضامن مع القضية الفلسطينية
طلاب الأزهر يحتشدون بالجامعة للتضامن مع القضية الفلسطينية
طلاب الأزهر يحتشدون بالجامعة للتضامن مع القضية الفلسطينية
طلاب الأزهر يحتشدون بالجامعة للتضامن مع القضية الفلسطينية
طلاب الأزهر يحتشدون بالجامعة للتضامن مع القضية الفلسطينية
طلاب الأزهر يحتشدون بالجامعة للتضامن مع القضية الفلسطينية
طلاب الأزهر يحتشدون بالجامعة للتضامن مع القضية الفلسطينية
طلاب الأزهر يحتشدون بالجامعة للتضامن مع القضية الفلسطينية
جامعة الأزهر طلاب جامعة الأزهر القضية الفلسطينية الموقف المصري دعم القضية الفلسطينية

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