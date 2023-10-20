الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

"من الأزهر لفلسطين معاكم ليوم الدين".. سلامة داود يدعو حكماء الأمة لتشكيل قوة ردع

جانب من الصلاة
جانب من الصلاة

أكد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، على أهمية وحدة المسلمين في هذا التوقيت الذي يستدعي بذل الجهد والمال ومد يد العون للأشقاء الفلسطينيين، مشددًا على ضرورة اتفاق حكماء الأمة الإسلامية على تشكيل قوة ردعٍ؛ لمواجهة أي اعتداءٍ خارجي، مؤكدًا أن المسلمين في كل العالم قوة كبرى لا يستهان بها إذا توحدت كلمتهم، وأن وقتنا الحالي هو وقت القوة ولن يدافع عنا إلا أنفسنا.

ودعا المصريين للتكاتف خلف القضية الفلسطينية، ودعم القيادة السياسية لاتخاذ القرارات المناسبة؛ للحفاظ على أمن مصر القومي، معلنًا رفض التهجير لأهل غزة؛ لأن تهجيرهم يعني فقدان الأرض والعرض، مشيرًا إلى أن الجامعة ستبدأ اعتبارًا من الأحد المقبل بداية حملة كبيرة للتبرع بالمال، وتجهيز مساعدات غذائية وطبية لأهالي غزة.

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وألمح إلى ثواب الشهداء وعظم أجرهم عند المولى -عز وجل- وأن أهل فلسطين في رباط إلى يوم القيامة، وأن الله سينصرهم ويخذل عدوهم، وأن مصر لن تتخلى عن القضية الفلسطينية، وستدعمها بكل ما أوتيت من دعم مادي ومعنوي.

وأعرب طلاب جامعة الأزهر عن تضامنهم مع الأشقاء الفلسطينيين؛ حيث جابت مظاهرة دعم وتضامن مع الفلسطينيين بقيادة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، ونوابه، وعدد من عمداء الكليات؛ المدينة الجامعية للطلاب بمدينة نصر.

وأكدت قيادات جامعة الأزهر وطلاب المدينة الجامعية تضامنهم ودعمهم للقضية الفلسطينية بهتافات: “من الأزهر لفلسطين معاكم ليوم الدين”.

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