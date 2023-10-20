قيادات الأزهر يتقدمون آلاف المتظاهرين فى مسيرة الجامع الأزهر (صور)

احتشد آلاف المصلين في الجامع الأزهر، عقب صلاة الجمعة، بصحن الجامع الأزهر، للتظاهر لنصرة الشعب الفلسطيني والوقوف احتجاجا على دعوات تهجير الفلسطينيين.

قيادات الأزهر الشريف

وتقدم الوقفة الاحتجاجية عدد من قيادات الأزهر الشريف، على رأسهم الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، الشريف، والدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور أسامة الحديدي، المدير التنفيذي لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.

وخرجت مسيرة تضم الآلاف من المصليين للتنديد بانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، ورفض تهجير الفلسطينيين والإعلان عن التأييد لموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي الرافض لتهجير الفلسطينيين بما يؤدى إلى تصفية القضية، وأيضا عن الوقوف خلف الدولة المصرية في حماية أمنها القومي.

قيادات الأزهر

قيادات الأزهر

قيادات الأزهر

قيادات الأزهر