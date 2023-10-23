الإثنين 23 أكتوبر 2023
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اقتصاد

الوقائع تنشر قرار "التضامن" بإزالة تعدٍيات بشمال القاهرة

جريدة الدستور

نشرت الوقائع المصرية قرار وزارة التضامن الاجتماعى قرار رقم 352 لسنة ٢٠٢٣ بإزالة تعدٍ بشمال القاهرة.

ونص قرار وزارة التضامن الاجتماعى قرار رقم 352 لسنة ٢٠٢٣يزال بالقوة الجبرية التعدى الحاصل بالعقار رقم 3 شارع سعيد - شياخة السكاكيني - الظاهر - محافظة القاهرة - كتركة شاغرة والمشهر بموجب قائمة الإشهار رقم ٣٤٢٠ لسنة ١٩٦٥ شهر عقاري شمال القاهرة والمتعدى عليه من السيد/ سيد الحسيمي سيد سعودي والغير والمبين الحدود والمعالم والأوصاف بقائمة الإشهار رقم ٣٤٢٠ لسنة 1965 شهر عقاري شمال القاهرة وتسليمه للهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي خاليًا من الأشخاص والشواغل.

 

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وأكد قراروزارة التضامن الاجتماعى قرار رقم 352 لسنة ٢٠٢٣ على إزالة التعدٍى ونص قرار وزير التضامن الاجتماعي بعد الاطلاع على القانون رقم 71 لسنة ١٩٦٢ بشأن التركات الشاغرة ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 66 لسنة ١٩٧١ بإنشاء الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٩٣٧ لسنة ١٩٧٧ بضم الإدارة العامة لبيت المال إلى الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٢١ لسنة ٢٠٠٥ بتنظيم وزارة التضامن الاجتماعي؛ وعلى المادة (970) من القانون المدنى المعدلة بالقانون رقم 55 لسنة ١٩٧٠ ؛ وعلى مذكرة قطاع الشئون القانونية بالهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي المؤرخة / / 2023 بشأن التعدى الواقع بالعقار رقم 3 شارع سعيد شياخة السكاكيني - الظاهر - القاهرة ؛ وعلى قائمة الشهر رقم ٣٤٢٠ لسنة 1965 شهر عقاري شمال القاهرة:

 قــــــــرر: ( المادة الأولى ) يزال بالقوة الجبرية التعدى الحاصل بالعقار رقم 3 شارع سعيد - شياخة السكاكيني - الظاهر - محافظة القاهرة - كتركة شاغرة والمشهر بموجب قائمة الإشهار رقم ٣٤٢٠ لسنة ١٩٦٥ شهر عقاري شمال القاهرة والمتعدى عليه من السيد/ سيد الحسيمي سيد سعودي والغير والمبين الحدود والمعالم والأوصاف بقائمة الإشهار رقم ٣٤٢٠ لسنة 1965 شهر عقاري شمال القاهرة وتسليمه للهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي خاليًا من الأشخاص والشواغل. 

( المادة الثانية ) ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره.وزير التضامن الاجتماعي نيفين القباج

الوقائع المصرية وزارة التضامن الاجتماعي قرار وزارة التضامن الاجتماعى قرار رقم 352 لسنة ٢٠٢٣ شمال القاهرة شياخة السكاكيني - الظاهر القوة الجبرية

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