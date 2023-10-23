الوقائع تنشر قرار "الإسكان" باعتماد المخطط التفصيلي لإقامة مشروع فندقي ببدر

نشرت الوقائع المصرية قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار وزاري رقم 624 لسنة 2023 باعتماد المخطط التفصيلي لقطعة أرض بمساحة ١٩.٢٣ فدان والكائنة بالمنطقة الترفيهية غرب مدينة بدر بغرض إقامة مشروع فندقى.

ونص قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار وزاري رقم 624 لسنة 2023 بتاريخ 1/8/2023 باعتماد المخطط التفصيلي لقطعة أرض بمساحة ١٩.٢٣ فدان والكائنة بالمنطقة الترفيهية غرب مدينة بدر بغرض إقامة مشروع فندقى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة ٢٠٠٦ بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة ٢٠١٨ بتشكيل مجلس الوزراء ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة ٢٠١٩ بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛ وعلى القرار الوزاري رقم (232) الصادر بتاريخ 7/6/2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم (۱۳۳) بتاريخ 26/1/2020 بالموافقة على تخصيص قطعة ألارض لإقامة مشروع فندقي بقطعة الأرض بمساحة 18 فدانًا بما يعادل ٧٥٦٠٠م٢ والكائنة بالمنطقة الترفيهية غرب مدينة بدر.

وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم (134) بتاريخ 24/2/2020 بالموافقة على التصديق بعد مراعاة تصويب القرار الخاص ببعض الشركات ليكون تلتزم الشركات باستكمال السداد خلال 60 يومًا من تاريخ الإخطار بقرار مجلس إدارة الهيئة بالموافقة على التخصيص بدلا من سداد المقدم ؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم (۱۳۹) بتاريخ 18/6/2020 بالموافقة على زيادة مدة تنفيذ المشروع المزمع إقامته على قطعة الأرض بمساحة ٧٥٦٠٠م٢ لتصبح مدة 6 سنوات بدلًا من 3 سنوات من تاريخ استصدار القرار الوزاري بالضوابط الواردة بالقرار ؛ وعلى محضر الاستلام المحرر بتاريخ ۲۰۲۰/۷/۱ لقطعة الأرض بمساحة ١٩.٢٣ فدان بما يعادل 80758.02م٢ ؛ وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات الصادر برقم (٥٢٧٤٣) بتاريخ 13/11/2022 لجهاز تنمية مدينة بدر بشأن الموافقة الفنية على استخدام نظرية الحجوم بزيادة عدد الأدوار بالمبنى الرئيسي للفندق فقط ليصبح بارتفاع (أرضی + ۷ أدوار متكررة) بحد أقصي (۲۹ مترًا) وسداد العلاوة المستحقة نظير استغلال قيود الارتفاع الجديدة.

وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات الصادر برقم (4830) بتاريخ ۲۰۲۳/۱/۳۱ لجهاز تنمية مدينة بدر بشأن الموافقة الفنية على إقامة بعض الأنشطة بالبدرومات بالاشتراطات الواردة بالكتاب ؛ وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات الصادر برقم (10619) بتاريخ ۲۰۲۳/۳/۱ بشأن الموافقة من الناحية الفنية على نظام الحجوم بالمشروع "بزيادة عدد أدوار بعض المباني وتقليل عدد أدوار مباني أخرى وزيادة النسبة البنائية (F.P)" لكامل المشروع لتصل (28٪) مع الالتزام بإجمالي المسطحات البنائية المسموح بها لكامل المشروع والعرض على اللجنة المختصة بالتسعير ؛ وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية مدينة بدر بعد مراجعة المستندات ووفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والقرار الوزاري رقم 232 لسنة ٢٠٠٩ ؛ وعلى مذكرة السيد د. مهندس معاون وزير الإسكان المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 5/7/2023 المنتهية بطلب استصدار القرار الوزاري المعروض.

قـــــــــرر: مادة 1 - يعتمد المخطط التفصيلي لقطعة الأرض بمساحة 19.23 فدان بما يعادل 80758.02م٢ (ثمانون ألفًا وسبعمائة وثمانية وخمسون مترًا مربعًا و2/100 من المتر المربع) الكائنة بالمنطقة الترفيهية غرب مدينة بدر بغرض إقامة مشروع فندقي،

مادة 2 - تلتزم الشركات بتقديم البرنامج الزمني للمشروع للاعتماد على أن يكون تنفيذ المشروع خلال ست سنوات من تاريخ صدور القرار.

مادة 3 - تلتزم الشركات بتنفيذ أعمال المشروع (مرافق - مبانٍ) خلال المدة المحددة لانتهاء المشروع، وفي حالة عدم الالتزام بالبرنامج الزمني لسبب لا تقبله الهيئة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن.

مادة 4 - تلتزم الشركات بسداد العلاوة المستحقة نظير استغلال قيود الارتفاع الجديدة وفقًا لخطاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (52056) بتاريخ 8/11/2022

مادة 5 - تلتزم الشركات بالقرار الصادر من مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 180 لسنة ٢٠٢٣ الخاص بالموافقة على منح بعض التيسيرات والتعديلات التي يتم التعامل بها فيما يخص المناطق الخدمية وطبقًا للاشتراطات الواردة بالقرار. مادة

6 - تلتزم الشركات بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع.

مادة 7 - تلتزم الشركات بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق في إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمني المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء في التنفيذ.

مادة 8 - تلتزم الشركات بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية.

مادة 9 - تلتزم الشركات بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة (1) من هذا القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (8) من القرار ووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص له الأرض وبمراعاة البرنامج الزمني المعتمد من الهيئة وعيؤها من الشروط.

مادة 14 - ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه. وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أ.د.مهندس/ عاصم عبد الحميد