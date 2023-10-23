الوقائع تنشر قرار تعديل المخطط التفصيلي المعتمد لمدينة مصيف بلطيم

نشرت الوقائع المصرية اليوم قرار محافظة كفر الشيخ قرار رقم 1060 لسنة 2023بشان تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لمدينة مصيف بلطيم.

ونص قرارمحافظة كفر الشيخ قرار رقم 1060 لسنة 2023 بتاريخ 5/6/2023 محافظ كفر الشيخ بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته ؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل لتحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة ؛ وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة المؤرخ 4/6/2023 والمرفق به محضر اجتماع لجنة الإشراف على أعمال التخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخ 18/5/2023 المتضمن الموافقة على تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لمدينة مصيف بلطيم - وذلك بتغيير الاستخدام من خدمات إقليمية إلى سكنى وتعديل شارع بعرض 25م إلى 18م (طريق الشهابية أبو سليمان) بناءً على المعاملات رقم (1161230027756 - 1161230027385) مع الالتزام بعرض شارع الشهابية أبو سليمان الذى تم تعديله سابقًا من 25م إلى 18م ؛ وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة ؛

قـــــرر: المـادة الأولى - تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لمدينة مصيف بلطيم - وذلك بتغيير الاستخدام من خدمات إقليمية إلى سكنى وتعديل شارع بعرض 25م إلى 18م (طريق الشهابية أبو سليمان) بناءً على المعاملات رقم (1161230027756 - 1161230027385) مع الالتزام بعرض شارع الشهابية أبو سليمان الذى تم تعديله سابقًا من 25م إلى 18م.

المـادة الثانية - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

المــادة الثالثة - على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره. محافظ كفر الشيخ اللواء/ جمال نور الدين

يذكر انة نظم قانون البناء الجديد المنظور أمام البرلمان حاليا، ضوابط وآليات إعداد المخططات التفصيلية في المدن، بناء على الشروط المحددة، وفقا لنص المادة 14 من القانون، التي تنص على أن الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات، تقوم بإعداد المخططات التفصيلية في المدن، ويكون ذلك بناء على الاشتراطات التخطيطية والبنائية للمخطط الاستراتيجي العام المعتمد للمدينة.