الإثنين 23 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

الوقائع تنشر قرار تعديل المخطط التفصيلي المعتمد لمدينة مصيف بلطيم

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

نشرت الوقائع المصرية اليوم قرار محافظة كفر الشيخ قرار رقم 1060 لسنة 2023بشان تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لمدينة مصيف بلطيم.

ونص قرارمحافظة كفر الشيخ قرار رقم 1060 لسنة 2023 بتاريخ 5/6/2023 محافظ كفر الشيخ بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته ؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل لتحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة ؛ وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة المؤرخ 4/6/2023 والمرفق به محضر اجتماع لجنة الإشراف على أعمال التخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخ 18/5/2023 المتضمن الموافقة على تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لمدينة مصيف بلطيم - وذلك بتغيير الاستخدام من خدمات إقليمية إلى سكنى وتعديل شارع بعرض 25م إلى 18م (طريق الشهابية أبو سليمان) بناءً على المعاملات رقم (1161230027756 - 1161230027385) مع الالتزام بعرض شارع الشهابية أبو سليمان الذى تم تعديله سابقًا من 25م إلى 18م ؛ وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة ؛ 

 

"الوقائع المصرية" تنشر قرار محافظة البحيرة باعتماد المخطط التفصيلي لقرية غربال

قـــــرر: المـادة الأولى - تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لمدينة مصيف بلطيم - وذلك بتغيير الاستخدام من خدمات إقليمية إلى سكنى وتعديل شارع بعرض 25م إلى 18م (طريق الشهابية أبو سليمان) بناءً على المعاملات رقم (1161230027756 - 1161230027385) مع الالتزام بعرض شارع الشهابية أبو سليمان الذى تم تعديله سابقًا من 25م إلى 18م.

 المـادة الثانية - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية. 

المــادة الثالثة - على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره. محافظ كفر الشيخ اللواء/ جمال نور الدين

يذكر انة نظم قانون البناء الجديد المنظور أمام البرلمان حاليا، ضوابط وآليات إعداد المخططات التفصيلية في المدن، بناء على الشروط المحددة، وفقا لنص المادة 14 من القانون، التي تنص على أن الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات، تقوم بإعداد المخططات التفصيلية في المدن، ويكون ذلك بناء على الاشتراطات التخطيطية والبنائية للمخطط الاستراتيجي العام المعتمد للمدينة.  

لوقائع المصرية محافظة كفر الشيخ قرار محافظة كفر الشيخ قرار رقم 1060 لسنة 2023 تعديل بالمخطط التفصيلى مدينة مصيف بلطيم قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما

مواد متعلقة

"الوقائع المصرية" تنشر قرار محافظة البحيرة باعتماد المخطط التفصيلي لقرية غربال

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى لوفد أمريكى: نرفض سياسات العقاب الجماعى والتهجير القسرى للفلسطينيين

رسميًا.. قبول أوراق 4 مرشحين لانتخابات الرئاسة 2024

عاجل.. الصين ترسل 6 سفن حربية إلى الشرق الأوسط

الهلال الأحمر: 55 شاحنة دخلت قطاع غزة.. ونتوقع دخول أخرى اليوم

تلاميذ مدرسة ابتدائية ببني سويف ينظمون ممرًا شرفيًا لمدير المدرسة لبلوغه سن المعاش

وصول مجلس إدارة نادى الزمالك الجديد لتسلم شئون النادى (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

موقف مصر النبيل

جمال-أسعد

المسيحى الصهيونى والقضية الفلسطينية

مدحت بشاى

مؤتمر السلام.. والعبور الإنسانى الأروع

علي سعدة

نظرة على الأحداث

لواء.حمدى البطران

الإرادة المصرية

جلال حمام

عبرت المساعدات.. وفرضت مصر إرادتها

محمود خليل

«شريك الخيانة خائن»

ماجد حبته

لماذا نراها قمة ناجحة؟

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

بدون فرصة: لماذا لا يتمكن حزب الله من القيام بهجوم مماثل لحماس ضد إسرائيل؟

مباحثات بين وزير الخارجية ونظيره الإيرانى: تبادلا التقييمات حول التصعيد فى غزة

الاحتلال الإسرائيلى: قصف 320 هدفًا تابعًا لحركتى حماس والجهاد الإسلامى