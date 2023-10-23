الإثنين 23 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

دورات تدريبية في الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي عبر "مهارة-تك"

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي

تقدم منصة مهارة-تك التابعة لمعهد تكنولوجيا المعلومات iTi التابع لـوزارة الاتصالات، عدة دورات تدريبية مجانية مُقدمة من خلال أكاديميات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.
 
وتضم أكاديمية الأمن السيبراني أكاديمية الأمن السيبراني لجيل الغد، وتهدف إلى زيادة وعي النشء الجديد بالأمن السيبراني وذلك من خلال مجموعة من القصص والفيديوهات والألعاب التعليمية لمساعدتهم على الاستخدام الآمن للإنترنت، وكذلك أكاديمية معهد تكنولوجيا المعلومات للأمن السيبراني للجميع التي تقدم التوعية والمفاهيم الأساسية الخاصة بالأمن السيبراني وتفاصيل عن طرق الحماية وصد الهجمات الإلكترونية، وعدة موضوعات مهمة.
 

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كما تقدم أكاديمية المعهد للذكاء الاصطناعي عدة تخصصات على منصة مهارة-تك بهدف نشر الوعي المجتمعي بمجال الذكاء الاصطناعي بغض النظر عن الخلفية التعليمية أو المسار الوظيفي، من خلال أكاديمية الذكاء الاصطناعي للجميع والتي تساعد على فهم مجال الذكاء الاصطناعي ومعرفة التقنيات والتطبيقات الحديثة المُستخدمة في هذا المجال، وكذلك "أكاديمية الذكاء الاصطناعي لجيل الغد" للمتعلمين الصغار من سن ثماني سنوات فأكثر، وذلك لدعم إبداعهم وتوجيهه إلى مجال الذكاء الاصطناعي.

وتغطي الدورات التدريبية عددًا من الموضوعات، منها كيفية الوقاية من هجمات التصيد الاحتيالي وحماية الحسابات الشخصية على الإنترنت والوقاية من هجمات شبكات WiFi، وتأمين أنشطة التسوق عبر الإنترنت. كما يقدم البرنامج شرحًا لأنواع البرامج الضارة وكيفية التعامل معها، وإرشادات الأمان على الإنترنت للآباء.

تناقش الدورات التدريبية عدة نقاط:

كيفية الوقاية من هجمات التصيد الاحتيالي.

- كيفية حماية حسابك على الإنترنت.

- أنواع البرامج الضارة وكيفية التعامل معها.

- كيفية الوقاية من هجمات شبكات الواي فاي.

- تأمين أنشطة التسوق عبر الإنترنت.

- إرشادات الأمان على الإنترنت للآباء.
 
لمزيد من المعلومات حول أكاديمية الأمن السيبراني لجيل الغد، يرجى الضغط هنا. ولمزيد من المعلومات حول أكاديمية الأمن السيبراني للجميع، يرجى الضغط هنا.

منصة مهارة-تك معهد تكنولوجيا المعلومات وزارة الاتصالات دورات تدريبية مجانية الأمن السيبراني الذكاء الاصطناعي

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