الإثنين 23 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"الدولي لليد" ينصف هشام نصر ويقبل طعنه بعد فوزه في انتخابات الزمالك

هشام نصر
هشام نصر

حصل هشام نصر رئيس اتحاد اليد السابق والفائز مؤخرا بمنصب نائب رئيس الزمالك على حكم تاريخي، حيث قضت المحكمة الرياضية الدولية، اليوم الإثنين، بقبول الطعن المقدم من هشام نصر رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد السابق ونائب رئيس نادي الزمالك الحالي، وإلغاء قرار الاتحاد الدولي لكرة اليد بإيقافه ومجلسه لمدة عام.

وكان الاتحاد الدولي لكرة اليد قد اتخذ قرارا في وقت سابق بإيقاف هشام نصر ومجلس إدارته لمدة عام من أبريل 2022 إلى أبريل 2023، بسبب عدم اعتماد لائحة النظام الأساسي من قبل الاتحاد الدولي "حسب ما ذكر الاتحاد الدولي في قراره"، الأمر الذي قرر معه الاتحاد الدولي حل مجلس الإدارة بالكامل وإيقافه لمدة عام.

وجاء في حكم المحكمة الرياضية الدولية الصادر اليوم الإثنين إلغاء قرار الاتحاد الدولي، وتغريم الاتحاد الدولي لكرة اليد مبلغ 10 آلاف دولار بالإضافة إلى 5 آلاف دولار أتعاب المحاماة.

دعوى أمام المحكمة الرياضية الدولية لإلغاء قرار الاتحاد الدولي لكرة اليد

وكان هشام نصر قد أقام دعوى أمام المحكمة الرياضية الدولية لإلغاء قرار الاتحاد الدولي لكرة اليد بتفاصيله، وهو ما قضت به اليوم وألغت قرار إيقاف هشام نصر ومجلس إدارته.

جدير بالذكر أن هذا الحكم جاء بعد فوز هشام نصر بمنصب نائب رئيس نادي الزمالك واصبح من الصعب الترشح خلال الدورة الانتخابية على منصب رئاسة اتحاد اليد إلى في حالة الاستقالة من منصبة الجديد في الزمالك.

واعتمد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب نتيجة انتخابات نادي الزمالك التي أقيمت يوم 20 أكتوبر الماضي.
وجاء نص خطاب اعتماد اللجنة الأولمبية المصرية:

الدكتور / رئيس اللجنة الثلاثية  لتسيير شئون نادي الزمالك  للألعاب الرياضية – محافظة الجيزة

بالإشارة إلي كتابكم رقم 1653 الوراد لنا بتاريخ 22/10/2023 المرفق به صورة طبق الأصل من محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية لنادي الزمالك للألعاب الرياضية – محافظة الجيزة ـ المنعقدة يوم الجمعة الموافق   20 /  10  /2023  والمرفق به صورة أوراق العملية الإنتخابية للنادي للدورة الانتخابية 2023 / 2027، لانتخاب مجلس إدارة جديد.

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