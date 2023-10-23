الإثنين 23 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أحمد سليمان: فتوح مستمر مع الزمالك.. وهذه رسالتى لرابطة الأندية واتحاد الكرة

أحمد سليمان
أحمد سليمان

أكد أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن أحمد فتوح الظهير الأيسر للقلعة البيضاء، مستمر خلال الفترة المقبلة.

وارتبط اسم أحمد فتوح بالانتقال إلى صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبلة.

ويسعى مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد برئاسة حسين لبيب، إلى حسم ملف تجديد عقد أحمد فتوح خلال الفترة الحالية والذي ينتهي تعاقده مع الفارس الأبيض بنهاية الموسم الجاري.

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أحمد سليمان: فتوح أكد استمراره مع الزمالك

وقال أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك في تصريحات تليفزيونية: "اجتمعت مع وكيل أحمد فتوح قبل 10 أيام واللاعب أكد انتمائه للزمالك وإن شاء الله مستمر مع الفريق".

وأضاف: "نرغب في الحفاظ على لاعبينا ولا ننظر خلفنا ونتحدث عن أمور سابقة، ونريد أن نذهب بالنادي إلى منصات التتويج وهذا هو حق جمهور الزمالك".

وواصل حديثه: "نسعى لحل أزمة إيقاف القيد بكل الطرق وبعدها نفتح ملف التجديد، وبنسبة كبيرة أنا وحسين السيد سنصبح المسؤولين عن ملف كرة القدم بمعاونة رئيس النادي وأمين الصندوق".

وأكمل: "لاعبو الزمالك لديهم مستحقات مالية متأخرة منذ الموسم الماضي والموسم الحالي لم يحصل بعض اللاعبين على مقدمات عقودهم وستكون الأولوية بالنسبة لهم قبل التعاقد مع صفقات جديدة".

واستطرد: "نشعر بأن هناك روحًا جديدة في الفريق الأول لكرة القدم والرسالة وصلت للاعبين أن مجلس الإدارة سيدعمهم ويوفر لهم حقوقهم".

وتابع: "سنعقد اجتماعا غدًا بعد استلام النادي من اللجنة الثلاثية، وسنأخذ تكليفًا رسميًا، وسنقتحم ملفات عقود اللاعبين والتجديدات".

وأردف: "نوجّه الشكر إلى النادي الأهلي على التهنئة التي أرسلها، هناك علاقة إنسانية وودية، جميعًا تحت شعار تحيا مصر، والتنافس يكون شريفًا في الملعب، إن شاء الله هذه البداية، وليس النادي الأهلي فقط الذي أرسل لنا تهنئة، بل أندية كثيرة، وهذه هي روح كرة القدم".

وأتم تصريحاته مخاطبًا اتحاد الكرة ورابطة الأندية قائلًا: "أتمنى من اتحاد الكرة ورابطة الأندية أن يتسما بالعدل في جميع قراراتهما والإعلام ايضًا أتمنى أن يكون عادلًا". 

أحمد فتوح أحمد سليمان اتحاد الكرة رابطة الأندية الزمالك

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