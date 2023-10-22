حسين لبيب: لن تكون هناك تصفية حسابات.. والمنافسة مع الأهلى شريفة

أكد حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد، عدم وجود صراع بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، مشيرًا إلى أن التنافس شريف وفي الطريق الصحيح دون إساءة للآخرين.

وقال لبيب في تصريحات تليفزيونية: "استلمنا النادي ونحتاج فترة لدراسة كل الأمور بالأوراق وإعلانها للجمعية العمومية، ونحن بحاجة إلى سنة واحدة للتغيير وحل كل المشاكل في الزمالك وحينها سيعرف الجمهور الفرق".

وأضاف: "الإقبال الضخم من جانب أعضاء النادي في الانتخابات أثبت للجميع أن الزمالك عاد مجددًا لأصحابه الحقيقيين، وأقدم الشكر لكل الأعضاء على تلك الانتخابات الرائعة".

وتابع: "سيتم إرسال ميزانية مجلس الزمالك السابق للجهاز المركزي للمحاسبات حتى يحاسب المجلس الجديد على الميزانية بعد أن تم رفضها من قبل الجمعية العمومية".

واستطرد: "سأسعى لتحويل الصراع الرياضي بين الزمالك والأهلي إلى تنافس شريف، وكل مشجع يؤازر فريقه في الإطار الصحيح ولن يكون هناك أي مشاحنات أو قضايا بين الناديين مجددًا".

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حسين لبيب: الأهلي حرص على تهنئتنا وإرسال الورود

وأردف لبيب: "أوجه الشكر لكل الأندية على رسائل التهنئة لمجلس الزمالك على فوزنا برئاسة الزمالك، وسنقوم بالرد على كل الأندية وفي مقدمتهم الأهلى الذى حرص على التهنئة وإرسال الورود".

واستكمل: "الانتخابات انتهت ومن حق أي مشجع للزمالك أن يدخل النادي، ويقدم رأيه بكل حرية ولن يكون هناك أي إقصاء ولن يكون هناك تصفية حسابات أيضًا ونرحب بجميع المنافسين".

وأتم حسين لبيب تصريحاته قائلًا: "لم يسبق أن صدر مني أي إساءة ضد أي شخص ولا أسمح بذلك على الإطلاق ولم أتعود أن أخطأ في أي شخص ولم أتحدث بأي شيء خاطئ ولا أجلس مع أي شخص يخطئ في حق الآخرين والصعيد أهلنا وناسنا وحبايبنا، ولا أعرف من أين أتى عمر هريدي بهذا الحديث فأنا لم أخطئ في حقه من قبل".