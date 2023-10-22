الأحد 22 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"هذه أول قراراتي".. حسن لبيب يُعلن موعد تسلم مهام عمله كرئيس للزمالك

حسين لبيب
حسين لبيب

أعرب حسين لبيب، الرئيس الجديد لنادي الزمالك، عن سعادته بالفوز في الانتخابات، وقال إنه شعر بفرحة كبيرة لحضور شخصيات مهمة من تاريخ الزمالك، مثل فرج عامر وعائلة العدل وزكريا عزمي وفهمي عمر.

وأشار “لبيب” خلال حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" على قناة “صدى البلد”، إلى أن اللجنة الأولمبية أقرت نتائج الانتخابات وأن وزارة الشباب ستسلمه النادي رسميا غدًا من اللجنة المؤقتة التي كانت تديره.

وأشاد الرئيس الجديد لنادي الزمالك بجهود اللجنة الثلاثية بقيادة عماد البناني، وعلق: “أدت دور مجلس كامل”.

وأضاف “لبيب” أنه سيقوم بعمل فحص وجرد شاملين لأوضاع النادي خلال شهر وسيعلن عن النتائج في بيان رسمي.

وأكد أن أول قرار سيتخذه هو إرسال ميزانية المجلس السابق للفحص من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات.

وفي الختام، شكر لبيب الجمعية العمومية وجماهير الزمالك على دعمهم وحبهم.

على مسئوليتي حسين لبيب الزمالك الانتخابات فرج عامر

الأكثر قراءة

وزير الإعلام الفلسطينى السابق: هذه آخر أيام نتنياهو فى الحكومة الإسرائيلية

المتحدث العسكرى: إصابة برج مراقبة على الحدود بشظايا قذيفة بالخطأ.. والجانب الإسرائيلى يبدى أسفه

"القاهرة الإخبارية": جيش الاحتلال الإسرائيلى يعرب عن أسفه لقصفه موقعًا مصريًا بالخطأ

مصر تواصل دعم فلسطين.. حافلات التحالف الوطنى للتنمية تدخل غزة من معبر رفح (فيديو)

جيش الاحتلال: هناك مخاطر لخوض عملية برية فى غزة

الرئيس السيسى يتقدم الجنازة العسكرية للواء محمد أمين نصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«شريك الخيانة خائن»

ماجد حبته

لماذا نراها قمة ناجحة؟

رشا عبدالمنعم

فوهة الكاميرا مصوّبة لعقولنا.. عن دور المسرح الوثائقى فى مواجهة الأكاذيب

وائل لطفي

قتلة زهرة القمر

محمد الراعي

حقيقة تزوير انتخابات الزمالك

مؤمن المحمدي

فيكتوريا ورثاء فيكتوريا

لواء.حمدى البطران

مجزرة المستشفى

جلال حمام

السلام أمانة ورسالة

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

دعم غير مسبوق.. كيف تتوافق الأهداف الإسرائيلية والأمريكية فى حرب غزة؟

جيش الاحتلال: 1210 أفراد من قواتنا أصبحوا معاقين بسبب "طوفان الأقصى"

نتنياهو يلغى وزارة الإعلام ويحول ميزانيتها لإعادة إعمار المستوطنات