"هذه أول قراراتي".. حسن لبيب يُعلن موعد تسلم مهام عمله كرئيس للزمالك

أعرب حسين لبيب، الرئيس الجديد لنادي الزمالك، عن سعادته بالفوز في الانتخابات، وقال إنه شعر بفرحة كبيرة لحضور شخصيات مهمة من تاريخ الزمالك، مثل فرج عامر وعائلة العدل وزكريا عزمي وفهمي عمر.

وأشار “لبيب” خلال حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" على قناة “صدى البلد”، إلى أن اللجنة الأولمبية أقرت نتائج الانتخابات وأن وزارة الشباب ستسلمه النادي رسميا غدًا من اللجنة المؤقتة التي كانت تديره.

وأشاد الرئيس الجديد لنادي الزمالك بجهود اللجنة الثلاثية بقيادة عماد البناني، وعلق: “أدت دور مجلس كامل”.

وأضاف “لبيب” أنه سيقوم بعمل فحص وجرد شاملين لأوضاع النادي خلال شهر وسيعلن عن النتائج في بيان رسمي.

وأكد أن أول قرار سيتخذه هو إرسال ميزانية المجلس السابق للفحص من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات.

وفي الختام، شكر لبيب الجمعية العمومية وجماهير الزمالك على دعمهم وحبهم.