أحمد موسى: مصر تتعامل بالحكمة فى ظل توتر المنطقة وحادث الحدود

أكد الإعلامي أحمد موسى أن مصر تمر بظروف صعبة وتتحلى بالصبر والحكمة في التعامل مع الأزمات التي تشهدها المنطقة بسبب الحرب على غزة، مشيرًا إلى أن الوضع لم يكن بهذه السخونة منذ حرب أكتوبر 73.

وأضاف موسى، في برنامجه "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، أن هناك من يحاول إثارة الرأي العام وإشعال الفتنة بعد حادث الحدود الذي تسبب في إصابة برج مراقبة مصري، وأن إسرائيل قدمت اعتذارها بسرعة.

وأوضح موسى أن المنطقة تتجه نحو حرب إقليمية، وأن مصر لديها سياسة ثابتة وقيادة واعية تعرف كيف تدير هذه الملفات وتحافظ على قيمة البلد، داعيًا إلى ضرورة الهدوء والثقة في الدولة.