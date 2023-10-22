الأحد 22 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أحمد موسى: مصر تتعامل بالحكمة فى ظل توتر المنطقة وحادث الحدود

أحمد موسى
أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى أن مصر تمر بظروف صعبة وتتحلى بالصبر والحكمة في التعامل مع الأزمات التي تشهدها المنطقة بسبب الحرب على غزة، مشيرًا إلى أن الوضع لم يكن بهذه السخونة منذ حرب أكتوبر 73.

وأضاف موسى، في برنامجه "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، أن هناك من يحاول إثارة الرأي العام وإشعال الفتنة بعد حادث الحدود الذي تسبب في إصابة برج مراقبة مصري، وأن إسرائيل قدمت اعتذارها بسرعة.

وأوضح موسى أن المنطقة تتجه نحو حرب إقليمية، وأن مصر لديها سياسة ثابتة وقيادة واعية تعرف كيف تدير هذه الملفات وتحافظ على قيمة البلد، داعيًا إلى ضرورة الهدوء والثقة في الدولة.

مصر حرب اكتوبر غزة على مسئوليتي صدى البلد إسرائيل

الأكثر قراءة

وزير الإعلام الفلسطينى السابق: هذه آخر أيام نتنياهو فى الحكومة الإسرائيلية

المتحدث العسكرى: إصابة برج مراقبة على الحدود بشظايا قذيفة بالخطأ.. والجانب الإسرائيلى يبدى أسفه

"القاهرة الإخبارية": جيش الاحتلال الإسرائيلى يعرب عن أسفه لقصفه موقعًا مصريًا بالخطأ

مصر تواصل دعم فلسطين.. حافلات التحالف الوطنى للتنمية تدخل غزة من معبر رفح (فيديو)

جيش الاحتلال: هناك مخاطر لخوض عملية برية فى غزة

الرئيس السيسى يتقدم الجنازة العسكرية للواء محمد أمين نصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«شريك الخيانة خائن»

ماجد حبته

لماذا نراها قمة ناجحة؟

رشا عبدالمنعم

فوهة الكاميرا مصوّبة لعقولنا.. عن دور المسرح الوثائقى فى مواجهة الأكاذيب

وائل لطفي

قتلة زهرة القمر

محمد الراعي

حقيقة تزوير انتخابات الزمالك

مؤمن المحمدي

فيكتوريا ورثاء فيكتوريا

لواء.حمدى البطران

مجزرة المستشفى

جلال حمام

السلام أمانة ورسالة

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

دعم غير مسبوق.. كيف تتوافق الأهداف الإسرائيلية والأمريكية فى حرب غزة؟

جيش الاحتلال: 1210 أفراد من قواتنا أصبحوا معاقين بسبب "طوفان الأقصى"

نتنياهو يلغى وزارة الإعلام ويحول ميزانيتها لإعادة إعمار المستوطنات