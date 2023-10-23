الإثنين 23 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الزراعة": نراعي احتياجات الأراضي القدمية والمستصلحة عند توزيع الأسمدة

مصطفي الصياد
مصطفي الصياد

قال مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، إن الأسمدة هي عصب الإنتاج الزراعي، ودراسة مجلس الشيوخ للصناعة “تنير  الطريق وتلقي الضوء على مشكلة مزمنة”، مؤكدا أنه الوزارة تسعى لتقوية منظومة الأسمدة.

وأضاف الصياد، خلال جلسة بمجلس الشيوخ اليوم لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجان الزراعة والري والطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن الدراسة المقدمة من النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري، بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية: “بخصوص مسألة عدم توزيع الأسمدة في مواعيدها، فقد كان ذلك في السابق، ولكن في العام الحالي كان هناك زيادة توزيع لـ 500 ألف طن، والحرص على توفيرها للمزارعين بتيسيرات وتسهيلات حقيقية، وقد صدرت تعليمات من الوزارة بصرف الأسمدة من الجمعيات الزراعية قبل مواعيدها المقررة للتيسير على الفلاح”.

حزمة إجراءات لتوفير الأسمدة خلال الفترة المقبلة

وتابع: "الجدل المثار حول الأسمدة الأزوتية يتعلق بأن أي شيء مدعوم يظهر له سوق سوداء وتضارب في الأسعار، لذا نعزز في الوقت الحالي من الاعتماد على الأسمدة العضوية لتوفير استخدام الأسمدة الأزوتية، واتخذنا إجراءات في المناطق الصحراوية التي تحتاج إلى تسميد، ليكون هناك تربية للسمك في أحواض توفر لنا مياه يعاد استخدامها توفر لنا 30% من الأسمدة الأزوتية المطلوبة لتقليل الضغط والعبء على الفلاح".

واستطرد: “الأراضي القديمة لا تحتاج إلى اليوريا وإنما النترات، في الوزارة نفرق بين احتياجات الأراضي جيدا، ونلبي احتياجات الأراضي الزراعية المستصلحة في الصحراء، سعيا لأكبر استفادة للزراعات في جميع الأماكن، وعلمنا خلال الفترة الأخيرة لإعادة منظومة المقررات السمادية، والتي تم وضعها منذ سنوات طويلة، فالأراضي طبيعتها تغيرت ويتم إعادة تحلية التربة، لذلك نراعي ونقيس استهلاك الأسمدة ونوعيتها”.

واختتم بأن وزارة الزراعة اعتمدت على "كارت الفلاح" لضبط منظومة الأسمدة، ولمسنا الفارق عن ذلك على مدار العامين الماضي والجاري.

 

مصطفي الصياد نائب وزير الزراعة الأسمدة الإنتاج الزراعي موضوع الأسمدة أعضاء الشيوخ

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