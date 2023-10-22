وكيل زراعة الشيوخ: صناعة الأسمدة الكيماوية فى مصر من أهم أساسيات الزراعة

قال النائب جمال أبوالفتوح وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن الدراسة المقدمة من النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري، بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر، والتي محل نقاش الآن بمجلس الشيوخ- تعتبر من أهم الموضوعات وأخطرها بالزراعة في مصر، مؤكدًا أن الأسمدة من أهم أساسيات الزراعة وكل هذا مرتبط بالمحاصيل الزراعية وأيضا توفير العملة الصعبة.

دراسة شاملة وكاملة لكل الأزمات التى تتعلق بالزراعة

وأكد أبوالفتوح أن الدراسة المقدمة من النائب عبد السلام الجبلي تعتبر دراسة شاملة وكاملة لكافة الأزمات التي تتعلق بالزراعة، كما أن الدراسة وضعت حلولا جادة ومناسبة لكافة الأزمات، مقدما الشكر للنائب عبد السلام الجبلي على هذه الدراسة.



وشدد وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ على أنه كي تم تنفيذ الدراسة بشكل جاد وواقعي لابد من عدد من الإجراءات والخطوات والمتمثلة في وجود قاعدة بيانات سليمة لحصر كافة الأراضي الزراعية بمصر، وضرورة تطوير الخريطة السمادية بمصر وذلك عن طريقة وضع خطة شاملة تضعها وزارة الزراعة قابلة للتنفيذ.

ضرورة وجود الإرشاد الزراعي

وأكد النائب جمال أبو الفتوح علي ضرورة وجود الإرشاد الزراعي، قائلا: نفتقد الإرشاد الزراعي، مشيرًا إلى ضرورة وجود تشريع خاص كي يواكب هذه الدراسة ويكون لها أثر جيد.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مؤكدًا أن الدراسة تستهدف التعرف على الوضع الراهن لاقتصاديات الأسمدة الكيماوية من حيث الإنتاج المحلي المتاح والاستهلاك في السوق المصرية، وتحديد احتياجات الأراضي من الأسمدة، وتوفير جميع أنواع الأسمدة اللازمة لجميع الأراضي، وبالأخص الأسمدة الآزوتية في ضوء التوسع الحالي والمستقبلي في الأراضي المستصلحة، وتلبية احتياجات المزارعين من الأسمدة الزراعية بأنواعها المختلفة، وإجراء تطوير للسياسة السمادية في مصر حتى يمكن الوصول إلى المستوى الذي يحقق الاستخدام الآمن للأسمدة في ظل التغيرات المناخية بما يتفق مع الظروف البيئية المختلفة، كما أن الدراسة تسعى لتحفيز الحكومة على وضع خطة محكمة للعمل على توفير الأسمدة في التوقيتات المحددة بالكميات المطلوبة وبالأسعار المناسبة.