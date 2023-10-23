تورم في الساقين والفك.. علامات تشير بخطورة على قلبك

نرصد لكم في هذا التقرير أبرز العلامات التي تشير أن قلبك في خطر حفاظًا على صحتك وعلى صحة أسرتك.

زادت حالات الوفاة خلال الفترة الماضية بسبب النوبات القلبية أو توقف عضلة القلب، وهذا لا يقتصر على كبار السن فقط بل جميع الفئات العمرية، وفقًا لموقع "Verywell Health"، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي.

تورم في الساقين والفك.. أبرز العلامات التي تشير أن قلبك في خطر

أبرز العلامات التي تشير أن قلبك في خطر

تورم في الساقين والفك.. أبرز العلامات التي تشير أن قلبك في خطر

1 - ألم في الفك أو الظهر أو المعدة

يمكن أن تسبب مشكلات القلب انتشار الألم في مناطق معينة مثل الفك أو الظهر، وقد يصل أيضًا إلى الرقبة والذراعين والبطن على جانب واحد.

2 - تورم الساقين أو الكاحلين

قد يكون التورم غير المبرر، المعروف باسم الوذمة، في الساقين أو الكاحلين أو البطن، أيضًا أحد العلامات على فشل القلب، ولا ينبغي تجاهل هذه العلامة أبدًا، خاصة إذا أصبح الكاحل كبيرًا جدًا، مع العلم بأن هذا التورم يمكن أن يحدث أيضًا بسبب أدوية ضغط الدم.

3 - الدوخة والإغماء

الإغماء مؤشرًا مهمًا على النوبة القلبية أو قد يصبح علامة على وجود خطأ في عمل القلب، ومن ثم إذا أصبح الإغماء أو الدوخة مشكلة متكررة، فلا بد من استشارة طبيب القلب المختص.

4 - ضيق التنفس

عندما يشعر الشخص بضيق في التنفس ولم يسبق له أن تعرض له من قبل بهذا الشكل، فإن ذلك يمكن أن يكون علامة على وجود حالة خطيرة في القلب، مثل أمراض القلب التاجية أو عدم انتظام ضربات القلب أو قصور القلب.

5 - التعرق بلا سبب

العرق عادًة لا يستدعي القلق عند ممارسة التمارين أو ارتفاع درجة حرارة الطقس، لكن التعرق بغزارة دون سبب أثناء الشعور بآلام في الصدر يستوجب زيارة الطبيب المختص على الفور.