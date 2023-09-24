الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

4 أعشاب لصحة قلبك.. تعرف عليهم

اعشاب
اعشاب

زادت حالات الوفاة خلال الفترة الماضية بسبب النوبات القلبية أو توقف عضلة القلب، وهذا لا يقتصر على كبار السن فقط بل جميع الفئات العمرية.

وأكدت الكثير من الأبحاث والدراسات أن هناك الكثير من الأعشاب المفيدة لصحة عضلة القلب، وتستطيع إضافة لمسات بسيطة في طعامك مع إضافة تلك الأعشاب التي ستعمل على تقوية عضلة القلب، لذلك نرصد لكم خلال السطور التالية كافة التفاصيل والمعلومات التي يجب أن تعرفها لتحسين حالة عضلة القلب، وذلك وفقًا لموقع "Verywell Health"، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي.

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دراسة: الصدفية الشديدة مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب

أبرز الأعشاب المفيدة لصحة عضلة القلب

هناك بعض الأعشاب الطبيعية التي يمكنك استغلالها لتقوية عضلة القلب من خلال إضافتها على الطعام، وإليكم التفاصيل على النحو التالي:

الروزماري

عشبه روزماري

يعرف عن عشبة الروزماري أنها من ضمن الأعشاب المفيدة جداً لوظائف الجسم، فهى تعمل على توقف تطور الورم عن طريق منع المواد المسرطنة في الجسم من الاندماج مع الحمض النووي، كما تبين أنه يحفز إنتاج الجسم من الإنزيمات التي تحمي ضد الخلايا السرطانية، ويمكن إضافته على الدواجن أو اللحوم أثناء الطهي، ويعطي مذاق مختلق في الطعام.

ورق الزعتر

ورق الزعتر

يحتوي ورق الزعتر على العديد من الفيتامينات منها الحديد والكالسيوم والمغنيسيوم، وفيتامين C، فيتامين A، فيتامين K، وفيتامين E وحامض الفوليك، فهو يحمل مواد مضادة للأكسدة وكذلك على مواد مضادة للالتهاب، وهو يستخدم بشكل فعال في علاج مشاكل الالتهابات الرئوية وحب الشباب.

القرنفل 

القرنفل 

يحتوى القرنفل على العديد من الفوائد يمكن الحصول عليها من خلال إضافته على الطعام أثناء الطهي أو مضغه، لأنه يعمل على تحسين عملية الهضم عن طريق تحفيز إفراز الإنزيمات الهضمية، وهو أيضا جيد للحد من انتفاخ البطن، التهيج في المعدة، وعسر الهضم.

الكركم

الكركم

يمكنك إضافة الكركم على الطعام أو على الأرز وستلاحظ تغير اللون للأصفر مائل للبرتقالي، لأنه يحتوي على مركب يسمى الكركمين، فهو فعال مضاد للأكسدة ومضادة للالتهابات، الكركمين يساعد على الوقاية من السرطان ويعزز صحة القلب والأوعية الدموية. 

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